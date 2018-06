El museu del romànic en construcció és «molt petit», segons Marta Planas

El nou Centre d’Interpretació del Romànic, encara en construcció ben a prop de l’església de Santa Coloma és «molt petit» per encabir tot el que inicialment estava previst, segons va explicar ahir la cap d’Àrea de Museus del Govern, Marta Planas, en una entrevista al programa La Rotonda, d’ RTVA.«El plafó que ve del Magister de Santa Coloma que teníem claríssim que volíem exposar, no ens hi cabrà», va confessar. I tot i que va reconèixer que era una proposta que està per avaluar, a apuntar la possibilitat de col·locar-lo «a l’exterior, amb una vitrina ben estanca», un fet que ajudaria a «sortir l’exposició fora».



Per tant, el trasllat de tota la mostra de Pal a Santa Coloma com es va anunciar en el darrer pla de museus nacional, patiria modificacions. «Hi haurà coses que sí que podrem portar però les grans maquetes del mig les haurem de retornar al CAEE perquè si les poses [a l’edifici nou] no queda espai per a res», va dir Planas a l’esmentat espai televisiu. «Altres objectes més petits sí que hi poden tenir cabuda, però encara hem de veure com els organitzarem», va detallar.

Planas va confiar que els recursos digitals complementin el que no es pugui mostrar al museu i va assegurar que acolliran els frescos originals de l’església adjacent.