Arcalís enceta nova etapa

«Obrim una nova etapa importantíssima, que tots els excòsnols han lluitat perquè arribés i marcarà un abans i un després no només a l’esquí de la parròquia, sinó a nivell de país». Així de convençut es va mostrar el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, després de signar amb Joan Viladomat l’acord de la concessió pel qual Saetde passa a ser la màxima accionista de Secnoa durant els propers 50 anys. Una nova era que tal com es va posar de manifest en l’acte que es va celebrar ahir a la tarda era especialment «anhelada» pels ordinencs. I és que l’estació feia anys que s’havia convertit en una llosa important per a les arques comunals, que es veia incapaç de poder fer front a les inversions que necessita el camp de neu. «S’obre un horitzó d’expectatives i oportunitats», va afirmar en la seva intervenció el cònsol, que va admetre que «els esquiadors cada vegada són més exigents» i que s’ha comprès que «tenint la millor neu no n’hi ha prou».



Sobre el nou soci privat, Mortés va assegurar que «teníem clar que la solució venia de la mà d’uns experts en el sector i pensem que Saetde és l’accionista immillorable».

Nou paradigma

L’arribada de Saetde a l’accionariat de Secnoa porta també un canvi de paradigma pel que fa al model de gestió de les estacions que Viladomat considera que és el que s’haurà d’anar imposant a tot el país. «El comú és qui ha de decidir què vol a les seves muntanyes i el privat és qui ho executarà», va afirmar, remarcant que «els privats no han de manar a la muntanya i l’exemple de Secnoa és l’ideal». «Les administracions duren 4 o 8 anys i l’important i aquí ho han fet, és que majoria i oposició han dissenyat un pla d’inversions que pot durar 15 o 20 anys i l’inversor privat té la garantia que no estarem sotmesos al vaivé de majoria i oposició».



Joan Viladomat també va voler tranquil·litzar els que puguin tenir dubtes sobre l’entrada a l’estació. «No ens venim a menjar ningú», va assegurar, deixant clar que «ens és igual de quina empresa ets, el que ens importa és tenir gent treballadora». En aquest sentit va destacar la feina feta fins ara per tot l’equip de direcció d’Arcalís i va deixar clar que Secnoa «no era una societat que es pogués dir que estava inflada de personal». De la mateixa manera va garantir que «per part nostra la marca Vallnord no desapareixerà».



El cap de Govern, Toni Martí, també va celebrar la nova etapa que s’obre a l’estació ordinenca i es va mostrar satisfet perquè l’inversor sigui andorrà. «No tot és obertura econòmica, a vegades que qüestions tan essencials com els camps de neu ho puguem fer entre andorrans és una satisfacció», va manifestar, augurant també «un abans i un després» gràcies a un acte que es considera històric.



Inversions

La societat liderada per Joan Viladomat, doncs, serà l’encarregada de tirar endavant el pla director. La primera inversió, tal com estava previst, serà el nou telecabina de l’Hortell, que estarà enllestit a principi de temporada i que ahir es va donar a conèixer al públic. Amb l’estalvi d’un milió d’euros que s’ha aconseguit en la compra del giny, els nous explotadors de l’estació invertiran en millores en la innivació a la part baixa de l’estació, un projecte que el pla director preveia per a l’any que ve.