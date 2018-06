El MICFootball7 reuneix a més de 1.500 jugadors

Cap de setmana de futbol de base de primer nivell amb el MICFootball7. El torneig, que celebra la seva 16a edició, reuneix a 108 equips i més de 1.500 jugadors, representant sis països, i amb quatre categories entrant en joc.

Avui i demà es disputa l’esdeveniment, que compta amb la participació d’algunes de les millors escoles de futbol formatiu, com són les de l’FC Barcelona, RCD Espanyol, Atlético de Madrid, València CF, Villareal CF i Olympique Lyonnais. Hi ha representats conjunts d’Andorra, Espanya, França, Hongria, Canadà i Emirats Àrabs Units. Els equips nacionals seran l’FC Santa Coloma, UE Santa Coloma, FC Encamp, UE Engordany, FS la Massana, FC Ordino, Inter Club Escaldes. Les categories que participen són les de prebenjamí, benjamí de primer i segon any, i aleví de primer any. Els terrenys de joc on es disputen els més de 250 partits programats són onze, que es troben a l’Estadi Nacional, Camps d’Entrenament de la FAF, Centre de Tecnificació d’Ordino, zona esportiva Prada de Moles d’ Encamp, i el camp de Sant Armengol.