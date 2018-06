El somni del MoraBanc s’esvaeix davant d’un Barça imponent (91-71)

El partit d’ahir va marcar un abans i un després en la història del BC MoraBanc Andorra i a partir d’ara, passi el què passi, és un equip que s’ha de tenir en compte en qualsevol travessa. Ahir jugava un país i més de 200 seguidors tricolors es van reunir al Palau Blaugrana per donar suport al seu equip com mai. Un tros del Poliesportiu va estar animant i cridant en tot moment. Malgrat això, no va poder ser i la millor temporada de la seva història va acabar. L’FC Barcelona Lassa va mostrar la seva millor versió sent intractable. Era el preferit i no va permetre l’error de nou. El partit va acabar amb un resultat de 91 a 71.

Els andorrans venien d’una temporada excel·lent i de donar un gran avís al primer matx dels play-off. Han aconseguit fer una magnífica segona mànega i s’han comportat com l’equip revelació de la Lliga Endesa. Realment, s’han convertit en un equip temut al Poliesportiu d’Andorra. Encara que no sempre les coses han sortit com s’esperaven, però els tricolors s’han comportat com a senyors en la tornada de la lliga i han posat les coses molt complicades a la majoria, fent unes estadístiques i amb un joc de la casa molt peculiar. Aquesta temporada ha estat capaç de guanyar a quasi tothom i de fer absolutes gestes. Ahir tocava fer-ne una de nova al Palau Blaugrana. Es podia somiar, es podia creure i tot era possible. Però el va Barça no ho va permetre.

En el primer període, Heurtel començava a cremar un Palau Blaugrana amb un triple però Iverson volia donar guerra i era el primer a anotar. Juntament amb Albicy, aconseguien posar-se per davant, l’èpica estava allà i tot estava en joc. Tots es jugaven la vida i l’afició visitant es feia sentir més que mai. Malgrat això el Barça es posava per davant pocs minuts després i els andorrans van estar obligats a reaccionar, perquè la defensa blaugrana estava fent una mostra d’intensitat i el MoraBanc no estava tenint el seu màxim encert. De mentre, el Barça ho estava anotant tot i no estava disposat a permetre els dubtes que van aparèixer al primer duel dels play-off. Al primer temps els andorrans perdien de 26 a 16 i els de Joan Peñarroya havien de fer el seu millor paper, millorar i aturar la qualitat barcelonina. Però va ser impossible.

El segon quart també començava fluix pels andorrans, ja que sortien amb molta pressió i molt desconcentrats. L’ocasio la van aprofitar els barcelonins per posar-se encara més les piles i es mostraven intractables, imparables, donant una lliçó de bàsquet que posava les coses molt difícils als tricolors. Però els andorrans no estaven disposats a rendir-se i de la mà d’Andrew Albicy i Jaka Blazic i van retallar distàncies però eren incapaços de tallar tot el del Barça. Adam Hanga i Ante Tomic van posar les coses complicades i en cada jugada andorrana, responien amb un plus d’intensitat. En aquest sentit, els de Joan Peñarroya van apostar per seguir arriscant i al final de la primera part el resultat era de 45 a 37.

Al segon temps tot podia ser i es podia creure, tot era possible. La temporada es jugava en vint minuts, a tot o res. El Barça començava molt endollat amb Tomic i Pau Ribas fent de les seves i el MoraBanc tornava a estar en el marcador per darrere. El que no es desitjava, es dos minuts es va produir i el 7 a 0 de parcial en favor dels blaugranes no ajudava als objectius tricolors. Es va produir un mal moment i el pitjor panorava havia arribat. Malauradament. En aquest sentit, la punteria de Víctor Claver no ajudava i clavava un triple als de Joan Peñarroya que ampliava la distància i trencava el partit en aquest tercer crucial quart. La distància cada cop era més àmplia i complicada i l’encert andorrà no acabava d’arribar. D’aquesta manera, els blaugranes ho van deixar tot sentenciat en aquest temps i la història acabava amb èpica i molt d’esforç.

Al darrer quart, tot estava sentencia i ja no es podia fer re. El darrer temps es va acabar de convertir en un malson i els de Svetislav Pesic van seguir dominant el marcador amb absoluta tranquil·litat i un gran domini tot i els intents tricolors. Ara el Barça s’haurà d’enfrontar al Kirolbet Baskònia.

Sí. La lliga es va acabar però deixant un avís: Els andorrans de ben segur que donaran molt a parlar la temporada vinent, de nou. Així mateix, al final del partit els jugadors i el cos tècnic van pujar a les grades andorranes per tenir un moment amb l’afició, que els va rebre com a herois. La història no va acabar ahir.

Peñarroya: «L’afició és espectacular»

Peñarroya es va mostrar decebut però a l’hora satisfet amb l’equip: «Veníem preparats, amb les idees clares de quin rival ens enfrontàvem i ha estat superior», explicava el tècnic andorrà. Així mateix, va voler destacar el paper de l’afició i agrair el suport que els hi ha donat en tot moment: «Els que vivim a Andorra ens sembla una animalada el seu paper». Igualment, va voler recordar el paper que va fent el club temporada rere temporada i el seu creixement que ha anat tenint. Pel que fa al seu futur, va destacar que «ja fa vuit temporades que sóc a Andorra i cada estiu és el mateix».

Aixas: «No hi ha res millor que aquesta gent»

«Està clar que sentir la teva gent i tan a prop i t’esperen d’aquesta manera, no hi ha res millor», explicava el president tricolor. «És la millor temporada fins ara però estic segur que en farem de millors», manifestava. «Ens equivocaríem si no donem valor, i si volem guanyar i arribar a grans fites has d’aspirar a coses com les que hem fet avui», recordava. «Amb el treball diari ens posarem el sostre, seguirem treballant i passar a semifinals és un pas que volem fer en el futur», destacava. «Hem d’estar molt contents del suport i de la temporada, per aspirar a guanyar finals has de passar per aquí», concloïa.