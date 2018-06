Camp veu la fi de Grandvalira com una «amenaça» major que el Brèxit

El trencament de Grandvalira que sembla que acabarà amb la desaparició de la marca tal com va apuntar el conseller delegat de Saetede, Joan Viladomat, la setmana passada, preocupa i molt al Govern pels efectes que pot tenir sobre l’arribada de turistes, especialment britànics. Així ho admet el ministre de Turisme, Francesc Camp, que en declaracions a EL PERIÒDIC va ser clar en reconèixer que en el cas concret d’aquest mercat la problemàtica interna andorrana el preocupa més que no pas el Brèxit. «Grandvalira és un element de venda important. Si ho perds, pots començar a perdre operadors turístics internacionals», va afirmar, tot afegint que: «espero que no passi, però és una amenaça i em preocupa més que el Brèxit».



En aquest sentit va apuntar que des d’Andorra Turisme es mantindrà la promoció del Principat com un destí de neu. «Que hi hagi quatre estacions, dues o tres és igual, al final totes són a Andorra i som un gran destí de neu passi el que passi a Grandvalira», va apuntar, de manera que deixa clar que l’obligació passa per «estar a tot arreu promocionant Andorra, encara que evidentment és més fàcil de vendre amb Grandvalira que sense».



Camp va remarcar que si és necessari, es reforçarà la comunicació i considera que «és aviat per veure quina ha de ser la nostra estratègia de país lligada al que passi a Grandvalira, però no ho deixarem de costat».

Operadors turístics

Els temors de Camp es confirmen quan es planteja la situació a un dels principals operadors turístics britànics del país. Ian Archer, director de Neilson exposa que la incertesa sobre el futur de Grandvalira no és positiva i que si no es comença a concretar el producte que el client podrà trobar a partir del 2020 això podria comportar una davallada de turistes. «Per nosaltres és important poder clarificar el producte. A partir del març del 2019 no sabem si continuarà el domini, si es podrà esquiar a tot el sector amb un sol forfet, el preu que tindrà... Si hi ha dubtes, és negatiu per a tothom», va manifestar.



Archer va assegurar que la marca Grandvalira és «molt coneguda al Regne Unit i poder mantenir el forfet conjunt seria molt important». Amb tot, si finalment s’haguessin d’utilitzar forfets separats considera que no hi hauria cap problema. «En algunes zones de França passa i venen les diferents opcions, però si és així, necessitem temps per informar el mercat», va insistir. De fet, les perspectives d’arribada de turistes britànics són bones i el director de la companyia va avançar que de cara a l’hivern que ve les previsions eren de creixement. «Però necessitem més informació perquè si no, potser no tirarem endavant els plans que tenim. Per a nosaltres el millor seria que durant l’estiu es concretés el producte que s’oferirà i saber quin serà el futur», va explicar.



En aquest sentit, malgrat que a dia d’avui considera que la situació encara és tranquil·la, va advertir que podria capgirar-se a partir de la tardor. A finals d’octubre se celebra a Anglaterra una de les fires més importants del món de l’esquí «i penso que seria una gran opció per calmar la situació». «Si en aquells tres dies no es dona informació concreta les discussions sobre el futur de Grandvalira poden començar a tenir impacte», va alertar, ja que el volum d’informació que apareix als mitjans de comunicació és molt important. «Si és l’últim any de Grandvalira i no es resolen els dubtes, aquí sí que pot tenir repercussió», va dir.



Malgrat les veus que segueixen reclamant que la marca continuï, Viladomat va ser clar fa pocs dies. Mentre no va posar pegues a la continuïtat de Vallnord, va afirmar que Grandvalira «sí que desapareixerà», per donar pas a «una nova cosa que es farà més endavant». Amb tot, i pel que fa al forfet, es va mostrar partidari d’arribar a tenir només un sol passi per a tot el país. Un canvi que considera que es podria donar en un termini d’entre quatre i cinc anys.

Efectes del Brèxit

D’altra banda i sobre els efectes que pot tenir el Brèxit en l’arribada de turistes al país, Francesc Camp va explicar que malgrat que «era una por» les dades mostren que no ha tingut afectació. Així doncs considera que «més enllà del Brèxit, un element molt important serà la relació entre la lliura i l’euro». El ministre detalla que «si es devalua la lliura, pot afectar el turisme britànic», malgrat que és prudent perquè per ara la situació és estable.



Amb tot va recordar que la situació pot canviar d’un dia per altre, com va passar amb el mercat rus. «En un any va baixar un 50%», va concretar. Així doncs, quan se li pregunta què pot passar afirma que «és difícil de preveure». El ministre, de moment, es queda amb les dades recollides durant el darrer hivern, quan van venir al Principat un total de 65.920 turistes procedents del Regne Unit, una xifra molt superior als 47.890 que es van registrar la temporada 2016-2017. Confia que malgrat les dificultats les xifres puguin seguir millorant durant la temporada que ve.