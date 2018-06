Unes 600 dones corren per lluitar contra el càncer de mama

Tot i que el sol no es va deixar veure, unes 600 dones van donar un toc de color al dia gris que va fer ahir al matí al Principat i van sortir a córrer per una bona causa: la lluita contra el càncer de mama. Un any més, i aquesta va ser la vuitena edició, l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i el Club d’Atletisme Valls d’Andorra (CAVA) van organitzar la ja tradicional Cursa de la dona. Grans, joves, petites, jubilades, famílies al complet i, fins i tot, alguna embarassada. En aquesta cursa totes hi tenen cabuda i el de menys és el resultat. «L’important és participar i que vingui molta gent», va dur una de les corredores. «Participant guanyem tots», ha afegit una altra.

Un sol recorregut

A diferència d’anys anteriors, que hi havia dos recorreguts (un de curt i un de llarg), enguany hi va haver un únic circuit de 2,7 quilòmetres, que va passar per diversos carrers d’Escaldes-Engordany, a causa de les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell. La sortida i arribada es van efectuar des d’un mateix punt, al costat del centre comercial Illa Carlemany. En la categoria absoluta, la primera de creuar la línia d’arribada va ser l’atleta cubana i resident Dayane Huerta, amb un temps de nou minuts i 55 segons. Per darrere d’ella van entrar Jessica Bonet i Yolanda Castillejo en segona i tercera posició, respectivament. Sobre el recorregut, la majoria de participants van coincidir que era una mica més enrevessat que altres anys, amb alguna pujada una mica dura, però que al ser més curt també era més accessible per a tothom. De fet, amb 35 minuts ja havia arribat tothom.



La presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro, es va mostrar satisfeta per l’èxit de la cursa i va desitjar poder-ne celebrar moltes més. Nazzaro també va apuntar que tot i que són pocs els homes que han corregut la prova, n’hi ha molts més que han comprat la samarreta commemorativa. En aquest sentit, una participant va fer una crida als homes perquè s’animin a córrer amb elles, ja que «és un suport que fan a mares, germanes, filles, etcètera» que pateixen la malaltia.



Les qui corren la cursa normalment, per algú que coneixen i que ha passat o està passant la malaltia, o «per ningú en concret, per les dones en general», van dir un grup de tres amigues, que ja fa molts anys que la fan juntes. Les tres corredores van manifestar que aquesta cursa és especial, de recolzament, i que a diferència de les mixtes, aquesta els agrada perquè es tracta de «dones unides» per un mateix fi: recaptar diners per a la investigació contra el càncer de mama i enviar un missatge de força a totes aquelles que l’estan combatent. D’aquí que el seu lema sigui 'Correm per guanyar'.