El Mercadona de la Seu torna l’IVA del 30% de la facturació

Al Mercadona de la Seu d’Urgell, «el 30% de les facturacions demanen el tax free», segons van informar des del servei de comunicació del supermercat. També aclareixen que la facturació no és el mateix que nombre de clients i, tot i que no tenen comptabilitzat oficialment quins clients tenen residència andorrana i quins no, estimen que es tracta del 50% dels compradors. El canvi de normativa que regula el retorn de l’IVA pagat a Espanya per part de residents extracomunitaris i que està previst que entri en vigor aquest mateix mes de juny permetrà sol·licitar la devolució per a qualsevol import i no en compres que superin els 90 euros, com fins ara.



Des de Mercadona creuen que aquesta modificació no els afectarà especialment perquè «els clients andorrans acostumen a fer compres grans, carreguen el cotxe i sovint gasten fins i tot més de 90 euros», per tant, no esperen que els compradors augmentin significativament pel fet que desaparegui el mínim. «Pensem que els andorrans que venen, planifiquen la compra, requereix agafar el cotxe i fer alguns quilòmetres», per això pensen que seguiran fent compres grans, «no sembla probable que algú vingui des d’Andorra per fer una compra de 20 euros».

No obstant això, el supermercat veu amb bons ulls l’eliminació de l’import mínim per demanar el tax free: «Ens satisfà tot el que contribueixi a ajudar als clients a estalviar», van assegurar.

Expectants

Malgrat que la direcció no espera una allau de nous clients a l’establiment de la Seu, reconeixen que caldrà veure com evoluciona el comportament dels consumidors andorrans a partir de l’entrada en vigor de la modificació de la normativa «per avaluar un possible increment de la clientela». Un dels motius d’aquesta cautela, segons expliquen des de Mercadona és la inesperada resposta dels residents andorrans a l’obertura de la botiga alt urgellenca ara fa dos anys: «Mai vam pensar que la localització a prop de la frontera amb Andorra tindria un impacte tan gran, mai vam calcular que tanta gent del Principat vindria a comprar a la Seu i no va ser, en absolut, la nostra intenció a l’hora d’obrir la botiga», van confessar des de Mercadona. Entre els productes més apreciats per la clientela andorrana hi ha les fruites, verdures i el peix, uns productes sensiblement més cars al Principat.

Reaccions a peu de carrer

Després que es va conèixer la imminent eliminació de l’import mínim per demanar el tax free, el tema ha atret l’interès de molts residents que, al contrari del que pronostica Mercadona, sí que es mostren disposats a comprar al país del sud per imports inferiors a 90 euros i demanar la devolució de l’IVA. Caldrà veure com impacta la nova norma en la gestió dels tributs a la frontera de la Farga de Moles, ja que tot sembla indicar que augmentarà l’afluència a l’oficina de la Guàrdia Civil.