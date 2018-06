El tabac genera el 75% dels ingressos del sector

Andorra ocupa una extensió de 468 quilòmetres quadrats, però només un 4,3% està considerada superfície agrària útil, el que limita molt les possibilitats del sector agrícola i ramader. D’aquesta superfície agrària útil, fins a un 90% es dedica a l’alimentació del bestiar de renda (prats de dall i peixeder), mentre que la resta es dedica a altres cultius com el tabac (8% del territori útil), les patates (1%) i, finalment, una superfície residual dedicada a cultius alternatius com la vinya o l’apicultura. No obstant aquests percentatges, el tabac, que ocupa una superfície de 150 hectàrees en total, és el cultiu estrella i del qual en depèn tot el sector. Representa el 75% del total dels seus ingressos, segons dades facilitades pel director del departament d’Agricultura del Govern, Landry Riba, en el marc de les jornades Canvi climàtic: una nova oportunitat per a l’agricultura?



Riba també va indicar que fins al 90% del territori andorrà és de titularitat pública, fet que implica que només el 10% ho és de privada i, per tant, es redueix molt la possibilitat de fer créixer el sector, tenint en compte que a més, dins d’aquest percentatge, també s’hi han d’incloure els habitatges i la infraestructura per desenvolupar aquesta activitat. Aquest 90% de titularitat pública, segons Riba, no és «un fenòmen pròpiament andorrà» però sí de la zona pirinenca. Per tant, la tasca de les administracions és fer polítiques per tal que aquest 4,3% de superfície agrària útil «no vagi a menys».