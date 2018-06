La Vertical dels Isards, per a Òscar Casal i Imma Parrilla

La Multisegur Copa d’Andorra segueix completant el calendari. La Vertical dels Isards, organitzada pel Soldeu Esquí Club, era la segona cursa del campionat i va tenir com a guanyadors a Òscar Casal i Imma Parrilla.

El recorregut llarg tenia una distància de 4.850 metres i 943 m de desnivell. Casal es va imposar amb un crono de 36.33,10 minuts, seguit pel seu germà Marc amb 36.37,56. Al tercer caixó del podi va pujar Gerard Estanyó amb 37.36,23. En categoria femenina Parrilla va vèncer amb un temps de 46.47,24. El segon lloc va ser per a Roser Español (49.17,22) i el tercer per a Giulia Portaluri (50.25,26). En júnior va guanyar Sergi Casabella (41.07,78). Per a categories de base el circuit era de 3.850 m i 647 m de desnivell. En cadet el triomf se l’adjudicaven Oriol Olm i Andrea Sinfreu.

Sanvicente, 29è a Madeira

En el seu retorn a l’equip nacional, Lluís Sanvicente va concloure a la 29a posició a l’Ultra SkyMarathon Madeira, prova puntuable per a les Migu Run Skyrunner World Series. En un circuit amb tot tipus de terrenys a superar de 55,6 quilòmetres i 4.121 m de desnivell va finalitzar amb un registre de 6.55.15 hores, assolint l’objectiu de ser en el top 30. El vencedor va ser Jonathan Albon amb 5.48, seguit per André Jonsson (5.55) i Dmitry Mityaev (5.57). En fèmines va guanyar Ragna Debats (6.46). Segona era Emelie Forsberg (6.46) i tercera Núria Picas (6.58).