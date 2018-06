Jiménez es corona a París

Nou èxit de Vicky Jiménez. I aquest sonat, perquè es va imposar a París en el Longines Future Tennis Aces, torneig que es disputa paral·lement al Roland Garros i on es troben alguns dels millors jugadors sub-13.

L’andorrana va superar en quarts de final a la suïssa Céline Naef per 2/4, 4/3 i 7/1. A les semis es trobava amb l’australiana Hana Sonton a la que vencia per 4/0 i 4/3; i es plantava a la final, amb l’estatunidenca Clervie Ngounoue com a rival. En un partit molt disputat, va vèncer per adjudicar-se el títol per 4/1, 1/4 i 8/6. La va guanyar en una pista de terra batuda instal·lada sota la mateixa Torre Eiffel. La victòria li va permetre no només rebre el premi d’un rellotge del patrocinador principal del torneig, sinó també una beca.



Fent parella amb Agassi

Els guanyadors de la competició no només van rebre aquests premis, sinó que també van tenir un altre molt especial, jugar un tie-break d’exhibició amb dues llegendes de la raqueta com són Andre Agassi i Steffi Graf. Jiménez feia parella amb l’extennista nord-americà, mentre que l’alemanya tenia com a company d’equip al rus Yaroslav Demin, que va ser el campió de l’esdeveniment en categoria masculina.