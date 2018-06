El desplegament tàctic andorrà funciona per treure un empat

Continua la bona dinàmica de resultats de la selecció. Amb un joc que no va permetre al rival trobar-se còmode sobre el terreny de joc, Andorra i Cap Verd van concloure empatats (0-0) a Lisboa, permetent que el combinat nacional aquest 2018 segueixi progressant després de la victòria aconseguida el passat mes de març contra Liechenstein.

Els taurons blaus, com són coneguts el conjunt africà, portaven una samarreta commemorativa pel 40è aniversari del seu primer partit oficial. Es presentaven a la cita després d’haver guanyat 48 hores abans a Argèlia per 2-3, el que va comportar que per enfrontar-se als andorrans presentessin baixes significatives respecte a l’onze de gala. Van portar en tot moment la iniciativa del matx. Andorra va mantenir la seriositat defensiva sobre el terreny de joc, amb un rigor tàctic en totes les línies que complicava el joc rival. Les aturades per les faltes comeses també ajudaven que el joc no fos fluït.

La selecció ho va provar en els primers minuts a pilota aturada, amb pilotes penjades en dues ocasions servint una falta, però que no van acabar com es pretenia. Tampoc els dos llançaments llunyans que va realitzar Ludo. El primer s’escapava massa elevat, mentre que el segon l’atrapava el porter sense problemes. Qui més perill va aportar per part de Cap Verd era Patrick. Al minut 18 a la sortida d’un córner va fer lluir a José Antonio, amb una rematada de cap potent que el porter desviava com podia. El domini al camp era africà. Kelvin va intentar sorprendre en una falta lateral, xutant directe i José Antonio, atent, rebutjava amb els punys. Era el tram final de la primera part, i quan més insistien sobre la porteria andorrana. Patrick rebia la pilota dins l’àrea i realitzava una mitja volta per rematar, amb José Antonio aturant l’esfèrica en dos temps. S’acostava el descans però Cap Verd va tenir l’última, també en una falta. La servien de manera directa i el porter andorrà es llançava amb els punys per treure una pilota col·locada al pal.

A la represa les faltes continuades per part dels del Principat van seguir estant presents. L’ocasió més clara per banda andorrana va ser de Ludo, que va ser qui més va intentar-ho en facetes ofesives. Al minut 63 la selecció va comptar amb el primer córner a favor. La centrada la rebutjava en curt la defensa i Ludo arribant en carrera rematava tal i com li venia, amb l’esfèrica escapant-se per sobre el travesser. Passaven els minuts i la insistència que havia mostrat l’equip africà al primer temps es va anar dissolent. A 20 minuts per al final Rony rematava de cap d’esquena a porteria, massa alt. El mateix camí va tenir el tir de Kenny arribant al final del temps reglamentari.

Penals per decidir la copa

Com a amistós internacional oficial, el resultat que compta és l’empat. Però en aquesta enfrontament hi havia en joc una copa, el Trofeu Ciutat d’Almada. Per aquest motiu un cop finalitzat el partit es va llançar una tanda de penals, que va guanyar Cap Verd per 4-2. No va errar cap llançament, mentre que per part andorrana van fer-ho Jordi Rubio i Àlex Martínez. Marcio va aturar els seus xuts. Qui sí que van marcar van ser Lima i Moreno.

Cervós i Ferré compleixen el somni de debutar amb la selecció absoluta

El partit a la capital portuguesa va ser ben especial per a dos futbolistes de l’FC Andorra. Joan Cervós i Marc Ferré van debutar amb la selecció absoluta. Fixos a les categories inferiors, els va arribar l’oportunitat d’estrenar-se al més alt nivell. Qui primer va fer-ho va ser Cervós, que ho feia com a titular. Es va mostrar segur en tot moment a la línia defensiva, permetent que Andorra no encaixés cap gol. Era substituït per Jordi Rubio en el temps de descompte. «L’equip ha fet un gran treball i estic molt content pel debut», comentava Cervós després del matx, satisfet per la feina feta i perquè el combinat nacional treia un altre resultat positiu: «Hem de seguir treballant i voler més». Aquesta era la primera ocasió que Cervós era convocat per Koldo Àlvarez. Qui ja ho havia estat anteriorment era Ferré, tant en partit oficial com amistós. Va entrar al camp des de la banqueta a cinc minuts pel final per substituir a Ricard Fernàndez. «Hem estat un equip molt sòlid en un partit complicat pel rival, que era molt físic i gairebé tots els jugadors professionals de primer nivell», assenyalava Ferré, remarcant la progressió que està mantenint el combinat nacional a nivell de joc i resultats: «Hem donat la cara del minut u fins el noranta, fins i tot hem gaudit d’alguna ocasió per poder avançar-nos, i crec que hem de seguir en aquest camí perquè portem una ratxa molt bona i no hem de baixar el nivell».

Koldo Àlvarez: «No encaixar gols ens dona consistència»

El tècnic estacava que per no rebre gols «fa que sigui un balanç positiu i no deixa de ser conseqüència de fer moltes coses ben fetes. Els jugadors dins el camp es buiden i cada vegada més són capaços de sumar més coses ben fetes. Això es nota a nivell de joc i que som capaços de generar més ocasions». El fet d’estar bé defensivament i «no encaixar gols ens dona consistència. És un element que sempre que ho poguem mantenir ens fa ser millor equip. Ens dona moments de tenir la pilota amb seguretat per intentar créixer com a equip i intentar generar més perill a l’àrea contrària».