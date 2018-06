Sánchez es veurà amb Martí en un dels primers actes oficials com a nou president d'Espanya

El nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà finalment aquest dilluns a la tarda amb el cap de Govern, Toni Martí, a Madrid. La trobada, que tindrà una durada de poc més de deu minuts, es farà just abans de la celebració que serveix per commemorar els 25 anys de relacions diplomàtiques entre Espanya i el Principat. Tal com ja va explicar el dimecres passat el ministre portaveu, Jordi Cinca, la trobada servirà per tractar temes relacionats amb l'actualitat i amb l'agenda bilateral entre ambdós països, com ara la implementació del GPS a l'aeroport Andorra-la Seu. La trobada estava prevista amb l'actual president en funcions, Mariano Rajoy, que divendres passat va perdre la moció de censura presentada pel PSOE.



En l’acte, que se celebra a la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre a partir de les set de la tarda, els dos màxims mandataris atendran als mitjans i també faran parlaments. Serà un dels primers actes de Sánchez com a nou president de l'estat veí del sud. El cap de l'executiu espanyol ha inaugurat aquest dilluns la seva agenda oficial com a president rebent al Palau de la Moncloa al president d'Ucraïna, Petró Poroshenko, qui es troba de visita de treball a Espanya. Martí estarà acompanyat pel ministre de Finances, Jordi Cinca, i d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya.