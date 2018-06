‘De Copes al Centre Històric’ aposta per l’emprenedoria

El Comú d’Andorra la Vella i l’associació de comerciants del Centre Històric ha presentat avui al matí la vuitena edició de l’esdeveniment De Copes al Centre Històric que se celebrarà aquest dijous entre les 19.00 i les 24.00 hores. La presidenta de l’associació, Anna Riberaygua, ha explicat que enguany s’ha volgut apostar per l’emprenedoria «i els nous creadors andorrans» i, com a novetat, hi haurà una desfilada de moda local a càrrec de Whitefit que comptarà amb una vintena d’esportistes coneguts del país. Tot i que no ha volgut desvetllar cap nom, Riberaygua ha advertit que serà al Barri Antic a les 20.30 hores per les placetes Monjó, de Sant Esteve i de la Consòrcia.



Per altra banda, la consellera de Promoció Turística i Comercial del comú, Mònica Codina, ha explicat que hi haurà una cinquantena de comerços i restaurants de la zona que oferiran descomptes, tastets gastronòmics i altres sorpreses. «Potser vas a comprar un ram de flors i et fan un massatge», ha alertat Riberaygua. A més, i com en edicions anteriors, hi haurà música en directe, sessions de DJ, tallers de balls i una visita guiada gratuïta a Casa de la Vall, entre d'altres activitats.



La consellera ha asseguretat també que aquest esdeveniment ha de posicionar el centre històric com un centre gastrònomic i de comerç únic especialitzat que «no es pot trobar a l’eix central».



Ordenament de terrasses

Dins el marc del Pla estratègic del Centre Històric, Riberaygua ha explicat que ja s’ha fet la primera reunió del comitè executiu per establir les prioritats d’actuació. Així doncs, ja és en marxa la reglamentació específica sobre terrasses per millorar la convivència entre la part comercial i de restauració, i la cultural i de monuments. La consellera, a més, ha fet públic que s’acaba d’aprovar una reglamentació similar per a l’avinguda Meritxell.