El TS rebutja aturar la plataforma de Soldeu de manera provisional

Les obres de construcció de la plataforma de Soldeu continuaran mentre el Tribunal Superior no es pronunciï sobre el recurs que la família Viladomat va presentar després d’una primera sentència que avalava la declaració d’interès nacional del projecte que va fer el Govern. Així ho ha decidit el TS i ho ha comunicat a les parts en un aute del 31 de maig al qual ha pogut accedir EL PERIÒDIC.



Els germans Viladomat van recórrer contra la sentència del Tribunal de Batlles i a més van demanar, com a mesura cautelar, que s’aturessin les obres de construcció de la plataforma. Van donar dos arguments. D’una banda consideraven que l’acord del Govern del 29 de març del 2017 pel qual es feia la declaració d’interès nacional era nul perquè incomplia el Codi de l’Administració, ja que «no ha estat promogut, redactat ni executat pel seu òrgan competent (el Govern), provocant una transgressió total i absoluta del procediment d’aprovació i de materialització del projecte. De l’altra, asseguraven que l’execució de les obres «genera uns perjudicis d’impossible reparació derivats de l’impacte ambiental del projecte».



Argumentació / El tribunal exposa, sense entrar en el fons, que en la fase actual del procediment «no es pot apreciar l’existència d’un vici determinat de nul·litat de ple dret de la resolució administrativa», ja que argumenten que «no s’aprecia una transgressió total i absoluta del procediment establert». Així, malgrat que admeten -com també ho fa el Govern- que el projecte d’interès nacional no va ser promogut ni redactat pel Govern, sí que el va validar posteriorment.



En relació als perjudicis de difícil o impossible reparació assenyala que els Viladomat no aporten prou proves per sustentar el raonament. «Es pretén acreditar amb l’aportació parcial de l’Avaluació d’Impacte Ambiental», explica el TS en l’aute, però a continuació remarca que «aquest document no va ser aportat en la instància malgrat no haver-hi cap impediment per fer-ho i a més, s’ha adjuntat de manera incomplerta». Per tot això «no es considera acreditada l’existència de perjudicis d’impossible reparació que permeti donar lloc a la demanda de suspensió cautelar».



Un pronunciament que dona la raó als arguments exposats per l’Executiu, que al·legava que «no existeixen perjudicis de difícil ni impossible reparació per a tercers que ho justifiquin» i alhora remarcava que el perjudici que es generaria si s’acordés aturar els treballs «aniria en contra de l’interès general en la mesura que les obres no estarien enllestides per a la data de la celebració dels campionats de la Copa del món d’esquí».



D’aquesta manera caldrà esperar el pronunciament final del TS sobre el recurs presentat pels Viladomat per saber si la plataforma s’acabarà o no.