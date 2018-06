Implicats en un tiroteig antics detinguts per contraban andorrà

El districte Plan Cabanes de Montpellier va ser una vegada més escenari de violents enfrontaments entre les dues bandes que actualment controlen el mercat il·legal de drogues i contraban de cigarretes de la zona. Tres dels seus membres van ser identificats ràpidament, ja que la brigada anticriminal francesa els havia arrestat l’any passat després d’una persecució nocturna i els va sostraure tabac procedent d’Andorra.



Aquesta vegada, però, els fets van ocórrer poc després de les 22.30 hores de diumenge quan els veïns van ser alertats per diversos trets al carrer. La policia va dur a terme diverses mostres d’ADN de sang fresca trobada a les voreres que van permetre la identificació dels contrabandistes amb el tabac procedent del Principat, i dona suport a la idea que hi hauria una o més persones involucrades que van fugir del tiroteig ferides. Els agents van visitar diversos hospitals per assegurar-se que cap de les possibles víctimes no va anar a Urgències.

Segons el diari francès Métropolitain, hi hauria implicades de deu a quinze persones i que anaven armades amb matxets, ganivets, barres de ferro i sis pistoles.