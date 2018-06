Comencen els treballs del túnel de Tresponts a la C-14

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha iniciat les tasques de perforació del túnel de Tresponts, peça clau en les obres de condicionament i millora de la carretera C-14 a l’Alt Urgell que estan en marxa des de la tardor passada. El futur túnel, als termes d’Organyà i Fígols i Alinyà, tindrà una longitud d’1,3 quilòmetres i permetrà millorar el traçat per un tram sinuós del congost de Tresponts. El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, va participar ahir en la comissió de seguiment de les obres, i va visitar els treballs, juntament amb alcaldes de la zona i representants veïnals.



L’obra, amb una inversió de 35,4 milions d’euros i un termini d’execució de 36 mesos, «permetrà enfortir la cohesió territorial del país, millorar la seguretat d’aquesta carretera i afavorir la permeabilitat amb l’Alt Pirineu», segons va indicar Ricard Font. Aquesta actuació abasta un tram de prop de 3 quilòmetres, entre la sortida del nucli d’Organyà i el túnel existent del Montant de Tost, just abans de la intersecció amb la carretera LV-4001.



El nou túnel es construeix per millorar el traçat de la carretera existent. La secció de la infraestructura serà de 12,5 metres d’ample per uns 8 metres d’alçada, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada, un per sentit, una mitjana d’1 metre, voreres també d’1 metre i vorals d’1,25 metres. Així mateix, es construiran dues galeries d’evacuació i s’habilitaran sortides des del túnel a les galeries cada 250 metres, segons Ràdio Seu.



Pròximes voladures

Per la composició del terreny, el primer tram d’entre 15 i 20 metres de cada costat del túnel es construirà amb mitjans mecànics i la resta, amb voladures i es preveu que estigui acabat la primavera que ve. D’altra banda, la calçada s’ampliarà fins als 10 metres d’amplada, amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres i vorals d’ 1,5 metres i s’eixamplarà la calçada de 51,5 metres de llarg.