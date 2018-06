Sant Julià vol incorporar la figura de l’educador de carrer

El departament de Social del Comú de Sant Julià de Lòria vol donar un nou impuls a les polítiques orientades a captar i cobrir les necessitats dels joves de la parròquia. Per això, ha incorporat una nova tècnica d’Infància i Joventut, Lídia Rebés, i té previst crear la figura de l’educador de carrer aquest mateix 2018. Actualment a Sant Julià hi ha un total de 1900 persones d’entre 12 i 29 anys, però la parròquia no compta amb educació secundària, només primària i escola bressol. «Els joves fan el seu grup d’amics en una altra parròquia i aleshores els perdem; és difícil treballar amb aquest col·lectiu perquè desenvolupi un sentiment de pertinença», va manifestar Rebés.

En aquest sentit, la tècnica i la consellera de Social, Francesca Barbero, van explicar que des de l’Àrea d’Infància i Joventut mantindran les activitats que ja hi ha actualment i que en crearan de noves. El passat cap de setmana ja va celebrar-se la primera festa Pedala’t, amb èxit de participació, i s’està preparant un concurs d’Instagram de cara a l’estiu. Pel que fa a la incorporació d’un educador de carrer, Rebés va especificar que permetria identificar les necessitats del jovent de Sant Julià. A més, va avançar que també s’està treballant perquè abans que finalitzi el mandat es pugui crear un Consell de Joves, una eina que ja existeix per als infants a totes les parròquies i que per als joves d’entre 12 i 18 anys només s’ha creat a escala governamental ara per ara.