Els refugis guardats inicien la temporada amb petits canvis

Els quatre refugis guardats del país inicien la temporada d'estiu. El de l'Illa i el de Sorteny ja van obrir portes divendres, el de Juclà ha arrencat la campanya aquest dilluns i el del Comapedrosa ho farà el pròxim 9 de juny. Tots ells estaran oberts fins a finals de setembre o principis d'octubre, però els gestors del refugi de Juclà, a Canillo, tenen la intenció de condicionar la instal·lació (millorar l'aïllament, la calefacció i el subministrament d'aigua) per tal de poder obrir tot l'any, tenint en compte que cada cop té més tirada l'esquí de muntanya. Cal recordar que el de l'Illa i el de Sorteny també obren durant la temporada d'hivern, i que enguany, excepcionalment, el primer també ha obert durant quinze dies al maig, ja que la gran quantitat de neu acumulada ha fet que el refugi fos encara accessible amb esquís aquestes dates.

Coincidint amb les obertures dels equipaments, també s'ha posat en marxa per segon any consecutiu la ruta Coronallacs, que uneix els quatre refugis amb un recorregut de cinc etapes i d'uns 90 quilòmetres i 6.500 metres de desnivell. Alguns dels responsables dels refugis han explicat que l'any passat, els temps entre refugi i refugi no s'acabaven d'ajustar a la realitat, i que això provocava molts abandonaments (a Bordes d'Envalira, a Incles, etc.). Els establiments que van patir més anulacions van ser el de Sorteny i el del Comapedrosa, tercer i quart en la ruta. En el cas del darrer, la seva responsable, Margaret Baró, ha indicat que del total de reserves per fer la Coronallacs només van arribar-hi un 35%. "Cal tenir en compte que és una ruta de nivell alt, exigent, no és apte per a tothom", recorda Roger Ferrer, responsable del refugi de Juclà. Per aquest motiu, enguany s'han ajustat els horaris preveient una parada de mitja hora per dinar i parades de deu minuts cada hora, de manera que s'han fixat entre 9 i 11 hores segons el tram. També s'ha modificat el mapa del web coronallacs.com per facilitar la lectura de la ruta, i s'han afegit al web els calendaris de les disponibilitats dels quatre refugis, per facilitar la planificació als usuaris.

L'objectiu final seria unificar els preus dels refugis i crear una central de reserves, però de moment encara s'està lluny. Segons les tarifes generals del 2018, dormir costa 20 euros a l'Illa, 17 a Sorteny, 15 a Juclà i 14 al Comapedrosa, mentre que la mitja pensió ascendeix a 55, 42, 39 i 39 respectivament. Segons el responsable del nou refugi de l'Illa, Alain Arias, els preus són diferents perquè les prestacions també canvien i, pel que fa als costos, cal tenir en compte que el de l'Illa és el més allunyat a un accés rodat i que tot el material s'ha de pujar en helicòpter. Un altre dels temes a resoldre és la necessitat d'unificar el descompte que es fa als usuaris de la ruta Coronallacs, i una de les possibilitats que s'han plantejat és que l'import del descompte es retorni al final, un cop els usuaris han completat tota la ruta. Actualment, per a la mitja pensió es fa un 20% a l'Illa, un 10% a Sorteny, un 7% a Juclà i cap descompte a Comapedrosa.

A banda de l'allotjament i els àpats, els refugis ofereixen cada cop més propostes complementàries, des de concerts fins a rutes guiades. Com a novetats, el refugi de l'Illa posarà en marxa sortides a cavall des de Porté, oferirà tendes equipades per dormir fora del refugi, i promocionarà tres rutes circulars amb sortida i arribada des d'Encamp, des del Pas de la Casa o des de Cal Jan de la Llosa (Lles de Cerdanya). En el cas de la Borda de Sorteny també preparen tallers de fotografia i un concert, mentre que al refugi de Juclà també està acabant de tancar algunes xerrades i concerts, i l'obertura de vies noves per practicar l'escalada a l'entorn del refugi. Finalment, al refugi de la Massana es tornarà a celebrar el festival d'art contemporani Comartpedrosa, a banda d'algun altre concert.

Els gestors dels refugis asseguren que ja tenen un bon ritme de reserves per aquest estiu i molta demanda per fer la Coronallacs, tot i que reconeixen que depenen al 100% de la meteorologia, ja que amb mal temps, les anul·lacions són inevitables. Ho sap molt bé Carme Botragues, de la Borda de Sorteny, que assegura que aquest hivern ha estat el pitjor dels cinc anys que porta gestionant el refugi. "Ha estat un desastre", assegura, ja que han patit moltíssimes anul·lacions pel mal temps que ha fet gairebé tots els caps de setmana o pel tancament de la carretera a causa del risc d'allaus.