Amistós pel Mundial amb àrbitres de la FAF

Dos àrbitres de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) van participar en un partit de preparació de cara al Mundial de Rússia que començarà en uns dies. Manel Nogueira i Luis Miguel do Nascimento van ser dos dels col·legiats en el matx que va enfrontar a Luxemburg i Senegal. El conjunt africà estarà a la cita mundialista.

En el partit disputat a l’estadi Josy Barthel de Luxemburg, que va concloure amb empat a zero, Nogueira va ser jutge de línia, mentre que Do Nascimento era el quart àrbitre. Van dirigir el matx amb dos col·legiats de la Primera Divisió espanyola. Xavier Estrada era l’àrbitre principal i Xavi Aguilar jutge de línia. La participació en aquest enfrontament amistós serveix als àrbitres nacionals per continuar amb la seva formació en partits internacionals, per adquirir experiència al més alt nivell. També forma part del projecte dirigir partits en lligues estrangeres de petits països, amb els quals la FAF té convenis. Recentment van xiular dos duels al campionat de Gibraltar.