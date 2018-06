El CV Encamp mantindrà la plantilla per continuar aspirant a l’ascens

La temporada passada el CV Encamp es va quedar a les portes de l’ascens. A les fases pujaven els dos finalistes, i els andorrans es van quedar a les semis. De cara al pròxim curs l’objectiu de pujar a Superlliga 2 segueix ben vigent.

Per fer-ho possible l’equip manté la plantilla. Només té la baixa de Dani Torres, que es retira. Es mirarà l’opció de fer pujar algun jugador de la base. Un dels aspectes que queda tancar és la continuïtat a la banqueta de José Garcia. «Ens hem d’asseure properament i acabar de planificar-ho tot, perquè té idees de futur i esperem que segueixi amb nosaltres», exposa el president del CV Encamp, Javi Borrego, assenyalant que el tècnic «ens pot dir en quins aspectes podem millorar per aconseguir els objectius».

I aquests passen per tornar a aspirar a l’ascens de categoria. «Mantenim la plantilla i amb la que hi ha actualment creiem que perfectament podem estar a dalt, perquè hi ha qualitat com ha quedat demostrat. El mínim seria repetir el que vam assolir aquesta temporada passada, que són les fases d’ascens, però si és possible aquesta vegada volem anar més enllà i pujar». Per aconseguir-ho, «des del club hem de transmetre il·lusió als jugadors i a tothom. És la manera de mantenir la motivació i que puguin arribar els èxits».