L’Andorra HC es jugarà amb el Martinenc la permanència

El rival de l’Andorra HC a l’eliminatòria per jugar la pròxima temporada a la Primera Catalana serà l’FC Martinenc, en un duel que es disputarà aquest cap de setmana. L’anada serà a Barcelona divendres o dissabte, i la tornada diumenge al Pavelló Comunal.

El conjunt del Guinardó arriba a la cita després d’eliminar en una primera ronda al Riudoms. Tot i ser d’una categoria inferior, els barcelonins es presenten amb una dinàmica positiva i amb l’avantatge de no haver parat de competir des de que es va concloure la lliga. «Sobre el paper som els favorits, però s’ha de tenir en compte que el Martinenc durant tota la temporada ha ocupat places capdavanteres a la classificació i arriba en plena forma a aquest final de curs, amb l’empenta d’haver superat ja una eliminatòria», indica el tècnic de l’Andorra HC, Roger Corral, destacant també que «nosaltres des de que va concloure el campionat portem dues setmanes parats. És veritat que vam acabar bé, i espero que aquesta aturada no ens passi factura». Els seus jugadors arriben a aquesta eliminatòria «bé de forma i amb ganes d’assolir la permanència».

No salvar la categoria «seria un daltabaix important per a l’hoquei del país. Ens va costar molt aconseguir l’ascens i necessitem aquesta salvació com sigui per continuar amb el projecte». Un cop assolida «caldrà plantejar bé la pròxima temporada per no tornar a tenir els problemes d’aquest any, perquè hem estat patint molt».