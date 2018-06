Aparador andorrà

Feina de despatxos és la que toca fer les properes setmanes, com és habitual tots els finals de curs. El mercat es mou i la temporada del BC MoraBanc Andorra fa que sorgeixin molts pretendents no només als components de la plantilla, sinó també als ocupants de la banqueta. La intenció del club és la de mantenir la columna vertebral, tot i que a dia d’avui hi ha molt poques coses garantides.

Un cop eliminats dels play-off a mans de l’FC Barcelona Lassa, toca fer balanç. «Acabar a la lliga ACB a la sisena posició fa que estiguem molt satisfets. Ha estat un any molt difícil, on hem après molt com a club i ens ha ajudat a créixer», assegura el director general de l’entitat, Francesc Solana. L’equip finalitza a la sisena plaça, un lloc que «no és una cosa normal. Ens hem sortit una mica del guió i volem seguir així. Com a objectiu i repte per a la temporada següent, com sempre diem, almenys fer-ho igual o millor. Hem de ser competitius i tenir aquesta ambició com a club és important».

El futur de Peñarroya

Joan Peñarroya ha complert vuit anys a l’entitat. Acaba contracte i la seva continuïtat a dia d’avui no està garantida. «Com fem tots els anys ens hem pres uns dies de descans. Quan poguem seure ho farem, parlarem tots per veure quines intencions té». Solana recorda que «portem vuit anys i tenim la suficient confiança i honestedat per a que tothom digui la seva. Estem tranquils». No és una situació nova. «Ha crescut com a entrenador al mateix ritme que nosaltres i ha estat una part important per arribar fins on ho hem fet», tot i que en aquesta ocasió el desenllaç podria ser diferent: «Hem de saber que és el que vol i on vol anar, amb nosaltres o sense». A les converses, «si ell té la capacitat de voler estar, evidentment que el club es plantejaria que seguim» la relació. «No és que sigui l’opció número u. Porta vuit anys amb nosaltres. Tots els anys ho hem fet de la mateixa manera. En acabar la temporada ell sempre ha mirat que és el que més li interessa, el club quin és l’interès i hem trobat un camí comú. Pot seguir passant, o pot ser que no passi. Hem d’estar tranquils perquè el club ha de seguir tenint vida».

Des del club volen veure quines són les intencions del tècnic egarenc. «Potser vol entrenar a un equip d’Eurolliga i nosaltres no tenim aquesta capacitat ara mateix. Igual que els jugadors. És un professional d’això i s’ha de posar a aquesta alçada», en una postura «molt lícita» per part dels protagonistes. Mantenir-los es pot fer complicat perquè «estem lluitant contra sis o set pressupostos que són molt més alts que el nostre».

Blazic escolta ofertes

Un dels que té millor cartell a la plantilla per la temporada realitzada és Jaka Blazic. S’ha destapat després de la seva etapa a Vitòria i respecte al seu futur l’eslovè admet que «no sé que passarà. Estic molt content d’estar aquí. Andorra és una opció, és clar». Valorarà totes les ofertes que tingui, inclosa la del MoraBanc. «Estic a les mans del meu manager per veure les opcions que hi ha», admet. Solana és conscient que té cartell perquè «ens ha ajudat molt. Ha fet una temporada molt bona, s’ha refet una mica dels dos anys dolents que va tenir al Baskònia i l’ha posat en un escenari on l’any vinent estic segur que el seu pensament és estar a un equip que pugui aspirar a guanyar títols i que pugui jugar a la màxima competició, que és l’Eurolliga».

La situació de Moussa Diagné depèn del Barça, perquè és un jugador que es troba cedit per l’entitat blaugrana. «Ens agradaria que es quedés per la seva implicació, pel que ens ha donat, ha crescut com a jugador», exposa el director general, que té altres carpetes obertes sobre la taula a l’hora de plantejar la confecció de la plantilla. «Porto temps en la idea de l’equip per a la temporada que ve» i caldrà «veure els jugadors quin interès tenen per seguir amb nosaltres, quina valoració fan de la seva estada aquí i suposo que també voldran veure que és el que passarà», en un estiu on ja es coneix que l’equip a més de disputar la Lliga Endesa també ho farà a l’Eurocup.

Jugadors amb contracte

Hi ha quatre membres a la plantilla que tenen contracte en vigor. Es tracta d’Andrew Albicy, Beqa Burjanadze,Przemek Karnowski i Jaime Fernández. El base francès és un altre dels destacats de la campanya i que compta amb futuribles. Compta amb una clàusula de sortida passant per caixa. «Compto amb ell. Ha fet un gran final de temporada que l’ha posat en un escenari, però té contracte», afirma Solana, admetent que «no han preguntat per ell al club», però hi ha una situació que deixa entreveure quines són les intencions d’Albicy: «Ha canviat d’agents i això és un missatge per estar alerta i preparar-nos, perquè al final si un canvia d’agència de representació és perquè segurament li hauran explicat alguna cosa que respecte als altres representats no li ha agradat».

El futur de Karnowski és tota una incògnita. Arribava a Andorra l’estiu passat, però va ser cedit a la segona volta al Montakit Fuenlabrada, on tampoc ha acabat de quallar. Hi ha la possibilitat de rescindir-li el contracte. La seva continuïtat «la valorarem». Són varis els jugadors que poden fer les maletes, ja sigui per l’elecció del club, com la del propi protagonista. L’opció que marxin diferents components és possible «com cada any», però la intenció és que la fuita no sigui gran: «És bo que es quedi el màxim nombre de jugadors o un nucli important, i en aquesta idea sempre treballem. Hem d’intentar reforçar coses que creiem que aquest any han mancat. L’equip aquest any era molt complert».

Premi MoraBanc per a Blazic

Andorra la Vella q Els aficionats van votar cada setmana durant la temporada el jugador més solvent de l’equip de la jornada. El guanyador final del Premi MoraBanc és Jaka Blazic. L’eslovè, agraït pel guardó, el dedica als seus companys, perquè «per a mi no és un premi individual, perquè és un treball d’equip. Tots els jugadors s’ho mereixen».