Espanya preveu aprovar el sistema GPS per a l’aeroport al setembre

El cap de Govern, Toni Martí, es va reunir ahir a la tarda a Madrid amb el president d’Espanya, Pedro Sánchez, en un dels primers actes presidits pel socialista com a líder de l’Executiu espanyol. Tal com ja havia avançat el Govern andorrà, Martí va aprofitar la breu trobada que va tenir lloc abans de la celebració de la commemoració del 25 aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països per insistir en la necessitat de disposar d’un sistema GPS a l’aeroport d’Andorra-la Seu que faciliti els enlairaments i els aterratges en cas de mala visibilitat per adversitats climatològiques. La decisió, que està en mans de l’Executiu espanyol des de fa temps, es preveu que tingui resposta positiva el proper mes de setembre.



Així ho va anunciar ahir el líder andorrà després de conèixer que d’aquí tres mesos es reunirà la comissió de foment i defensa (encarregada d’aviació) per donar llum verda a la instal·lació. Això permetria que el març de l’any vinent l’aeroport ja pogués dur a terme vols regulars amb normalitat, una demanda reiterada per diferents companyies aèries, ja que la seva mancança va fer que, per exemple, en les darreres proves de vols a la Seu molts avions haguessin d’aterrar en aeroports veïns.

Suport a l’acord d’associació

La trobada també va servir per rebre el «ple suport» del nou líder espanyol amb l’acord d’associació que Andorra està negociant amb la Unió Europea (UE), així com amb l’organització de la Cimera Iberoamericana que acollirà el Principat el 2020. Dues mostres clares, va opinar Martí, que «les relacions amb Espanya van molt bé». Preguntat per un dels temes claus de l’apropament amb Europa com és el futur del tabac, el cap de Govern va afirmar que «el diferencial de preu amb el tabac d’Espanya es mantindrà». «La posició andorrana és molt clara amb la fiscalitat, és una qüestió de sobirania i Espanya no ens exigeix res en aquest sentit». A més, el demòcrata va deixar clar que Sánchez veu amb bons ulls el període de transitorietat de 30 anys per al tabac. En aquest sentit, el màxim representant de l’Executiu andorrà va recordar que aquesta setmana la ministra d’Afers Exteriors està a Brussel·les acabant de tancar les especificitats de l’acord sobre el tabac i va assegurar que «s’està avançant molt».



Pel que fa a altres temes que concerneixen a Espanya i Andorra com és el cas Pujol, Martí va afirmar que no en van parlar. «Ha sigut una conversa genèrica i curta, de només vint minuts», va explicar tot avançant que els dos polítics van acordar tornar-se a veure un cop el Govern espanyol estigui plenament constituït per tal de parlar amb més calma i d’organitzar reunions entre els ministres de cada país per tancar assumptes bilaterals oberts.

El discurs de Sánchez

A més de confirmar el suport d’Espanya en les negociacions que Andorra manté amb la UE, així com en l’organització de la Cimera Iberoamericana, Sánchez també va recordar en el seu discurs el gran pes que tenen els espanyols en l’economia andorrana. A més, va celebrar el procés d’homologació i transparència fiscal que està duent a terme el Principat. «Ens alegrem que el 2018 entri en funcionament l’intercanvi automàtic d’informació fiscal entre Andorra i la Unió Europea. Suposarà un valuós instrument per lluitar contra el frau fiscal», va considerar Sánchez que va aprofitar per dir que la voluntat del nou Executiu és «escoltar, dialogar i consensuar».



L’acte també va servir a Toni Martí per felicitar en persona a Pedro Sánchez, que va ser investit president el dissabte, després que la seva moció de censura contra Mariano Rajoy prosperés. En aquest sentit, el cap de l’Executiu va remarcar que «si Espanya va bé, Andorra de retruc també va bé».