Un pacient de cada 50 mor per una infecció que agafa a l’hospital

Les estadístiques europees, també aplicables a Andorra, demostren que un de cada 50 pacients mor per un malaltia contreta a l’hospital per culpa de la qualitat de l’aire. Això suposa el 8% dels malalts que ingressen a un centre mèdic per un altre motiu, i quatre de cada vuit, pateixen una infecció greu. Aquesta infecció pot ser deguda a fongs, bacteris o partícules invisibles per l’ull humà, però que afecten les defenses especialment quan s’està malalt. Així ho va explicar la doctora Gloria Cruceta, presidenta del comitè 171 d’AENOR i coordinadora de la jornada la jornada anual de l’Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI) . «Són infeccions evitables, però a vegades la pròpia pràctica de la professió ens fa passar per alt petits detalls que són claus», va informar.



Tots els hospitals europeus fan estudis a diari de la qualitat ambiental en les àrees més crítiques del centre. També ho fa l’hospital Nostra Senyora de Meritxell que, malgrat no tenir una normativa andorrana que ho reguli, a més a més, analitza la qualitat de l’aire. Cruceta va reclamar una normalització, alhora que va apuntar cap a una conscienciació dels professionals de la salut i dels pacients per combatre les estadístiques d’infeccions. Així i tot, va va dir que l’hospital andorrà «està al nivell europeu en control de qualitat».



Pel que fa a Europa, existeix una normativa que obligui als centres hospitalaris i també a les clíniques privades a realitzar un control de la qualitat de l’aire de manera periòdica.



Controls a les clíniques

Mentre que a Andorra l’hospital sí que implementa controls, malgrat no disposar de normativa, els centres privats només han de demostrar la qualitat de l’aire quan obren el centre. «Els controls de l’aire hi són, però s’hauria d’establir una periodicitat, perquè demostra que el primer dia que obres tinguis una bona qualitat no vol dir que al cap d’un any es mantingui», va recomenar Cruceta.



A més, la doctora va ressaltar que moltes vegades aquests controls no existeixen per falta de consciència, pel que va reclamar una regularització per les clíniques i va assegurar que el ministeri n’està al corrent. En la mateixa línia, el president de l’AAQAI, Josep Sobrevias, va voler recordar que si la regulació no va lligada amb una conscienciació moltes vegades no es compleix.

Trobada AAQAI

Per fer arribar aquest missatge, la jornada anual de d’AAQAI es dedicarà enguany a debatre la importància de mantenir una bona qualitat ambiental dins dels hospitals i centres sanitaris.

La trobada, que se celebrarà el proper 12 de juny, serà inaugurada pel ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, i oferirà múltiples ponències. Les intervencions aniran a càrrec de professionals i experts de primer nivell en normativa de qualitat i salut i posaran damunt la taula qüestions com la situació actual dels centres sanitaris del país en matèria de qualitat de l’aire interior, què en diu la normativa europea al respecte i fins a quin punt afecta als usuaris. A més, s’explicarà l’estat en què es troba actualment el projecte de l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà.



Tant Cruceta com Sobrevias van deixar clar ahir que es tractarà d’un debat de «primer nivell», ja que van assegurar haver detectat una gran experiència en tots els participants. El cap de Seguretat, Qualitat i Medi Ambient de FEDA, Joan Lluís Armengol, per la seva banda, va valorar molt positivament la implicació de la parapública en aquesta jornada, que patrocina de forma exclusiva l’esdeveniment per segon any consecutiu.