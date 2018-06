França i Andorra destaquen les bones relacions bilaterals

Els ministres d’Afers Exteriors d’Andorra i França han publicat una declaració conjunta amb motiu de la celebració del 25è aniversari de les relacions diplomàtiques entre ambdós països. En la declaració, França i Andorra destaquen el bon tracte que tenen actualment els dos països i la cooperació cada cop més estreta entre les dues administracions.

La declaració conjunta s’emmarca en la celebració que tindrà lloc aquest dijous a París, amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, i el representant del copríncep francès, Patrick Strozda, a més dels ministres de Turisme, Francesc Camp, i de Cultura, Olga Gelabert. L’acte consistirà en un concert de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, 'L’emoció dels clàssics', a la Salle Gaveau de París.

En el text publicat pels ministres, es remarca que, tot i que les relacions diplomàtiques es van establir un cop aprovada la Constitució, la història en comú dels dos països va començar al segle XIII i encara es personifica en la institució del copríncep. Igualment, es detalla que des d’aleshores s’han signat més d’una vintena d’acords entre els dos països que faciliten el dia a dia dels ciutadans dels Pirineus.

Així mateix, fan esment a la preocupació comuna per promoure l’ensenyament francès a Andorra i la mobilitat en l’àmbit de l’ensenyament superior. Finalment, la declaració conjunta tracta l’acompanyament de França en l’acord d’associació que està negociant Andorra, i destaca que els dos països volen aprofitar les oportunitats que ofereix l’acord per reforçar les relacions econòmiques. El 3 de juny de 1993, el Principat d’Andorra i la República Francesa signaven l’establiment de relacions diplomàtiques tot just quan Andorra acabava d’aprovar la seva primera Constitució.