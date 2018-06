El Shotokan d’Encamp encara una sanció per competir irregularment

Els clubs nacionals necessiten estar federats per tal de poder competir internacionalment. El Karate Club Shotokan d’Encamp no compta amb la llicència de la Federació Andorrana de Karate (FAK), però tot i així ho està fent, el que suposa una situació del tot irregular i que tindrà conseqüències per a l’entitat.

Els fets van ocórrer el passat 27 de maig, quan Laia Ubach va prendre part representant al club encampadà a la Youth League Karate 1, la primera prova del calendari de la competició, que està amparada per la federació mundial. Aquesta participació és il·lícita, perquè l’entitat no compta amb el permís de la FAK, element obligatori com bé marquen les bases de l’esdeveniment en el formulari d’inscripció. Mentre no es resolguessin les irregularitats, l’ens va denegar la participació via email en diverses ocasions, però es va fer cas omís.

Situació irregular

El Shotokan d’Encamp va sol·licitar afiliar-se a la FAK el passat més d’octubre, i seguint els estatuts l’ens els va demanar la documentació necessària i obligatòria per a qualsevol club que vulgui estar sota el paraigües de la federació, com és el certificat actualitzat d’estar inscrit al registre d’associacions del Govern, a més de presentar les persones que formen part de la junta directiva. Però el certificat del registre mai ha arribat a la FAK, tot i que en repetides ocasions se’ls hi ha demanat per poder seguir endavant amb el procediment. A més, els noms que apareixien a la junta no estava actualitzat i es van substituir alguns càrrecs durant el procés, amb una assemblea general que també presenta dubtes sobre com es va realitzar.

Laia Ubach va participar sense permís de l’ens a la prova de la Youth League Karate 1 celebrada a Sofia

Aquesta circumstància va portar a que la federació denegués al club la participació i organització en qualsevol esdeveniment que es disputi tant a Andorra com a fora del país. Per tant, la participació el mes passat a la Youth League Karate 1 de Sofia d’Ubach no comptava amb l’autorització de la FAK. Competia en la categoria kata cadet individual, i no va superar la primera ronda, puntuant 20,4. La situació té el greuge no només de comptar amb l’organització de la federació mundial, sinó que és oficial i és classificatori per als Jocs de la Joventut de Buenos Aires. En aquesta competició a Bulgària hi havia altres sis karatekes andorrans d’un altre club, que sí que comptaven amb l’autorització per participar-hi.

Intrusisme

El Shotokan d’Encamp, presidit per Mònica Lopes, compta com a tècnic amb Joan Gombau, que va acompanyar Ubach a Sofia, juntament amb dos competidors més, com a Karate Pirineu. Aquest entrenador té el certificat per exercir a Andorra de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem), que és qui les excedeix al país, però no té la convalidació i autorització de la FAK per realitzar exàmens de graus, el que la federació considera un cas d’intrusisme professional, perquè no reconeix aquests exàmens, i a la pràctica a nivell internacional aquests karatekes andorrans avaluats no tenen la certificació oficial.

Expedients oberts

La FAK no deixa en punt mort aquesta problemàtica davant una situació que considera d’extrema gravetat. Obre varis expedients per diferents circumstàncies al Shotokan d’Encamp per la reiteració de faltes. En un inici van reunir les proves i van constatar els fets per comunicar-ho a l’entitat encampadana i obrir un període d’al·legacions, però el club no va arribar a emetre cap resposta.

La federació emprèn accions disciplinàries contra el club davant la negativa a seguir les seves directrius

Seguint el procediment disciplinari marcat es crea un òrgan instructor per estudiar el cas i realitzar una proposta sobre una possible sanció en cas de demostrar una situació irregular. La junta de la FAK serà l’encarregada finalment de decidir si s’aprova. La federació va prendre assessorament legal per poder garantir el bon funcionament de l’ens i el compliment de la llei de l’esport. Un cop es resolguin els expedients oberts, la federació andorrana presentarà la resolució definitiva al Govern i a les seves homòlogues espanyola, europea i mundial.