L’aeroport de la Seu acull un simulacre d’accident d’avió

L’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell va fer ahir un simulacre d’accident entre dues aeronaus per comprovar la implantació del seu Pla d’Autoprotecció i posar a prova la coordinació dels diferents equips operatius en la gestió d’una gran emergència. Alhora, també es va posar a prova l’operativitat de la persona de contacte amb els familiars en cas d’emergència (figura coneguda com a PECO).



L’exercici va consistir en una suposada col·lisió entre l’aeronau comercial de la companyia Lesair que efectuava el trajecte de Palma de Mallorca a la Seu, i un helicòpter de la companyia Helair que feia l’aproximació visual. Com a conseqüència de l’accident dos passatgers de l’avió van resultar ferits de diversa consideració, mentre que la resta van resultar il·lesos, igual que el pilot i el copilot de l’helicòpter. A més, a les instal·lacions de l’aeroport hi havia dues persones que esperaven l’arribada del vol on viatjaven els seus familiars.



Un cop produït el xoc, la torre de control va activa el Pla d’Autoprotecció en emergència general. Al mateix temps Protecció Civil de la Generalitat va activar el Pla Especial per a Emergències Aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT). Els bombers de la Generalitat van desplaçar una quinzena d’efectius amb sis dotacions i van comptar amb el suport dels Bombers d’Andorra que hi van participar amb tres vehicles.



Els Mossos d’Esquadra van participar-hi amb quatre patrulles per assegurar l’accés i sortida dels serveis d’emergència, així com per assegurar la zona i regular-ne els accessos. De la mateixa manera també hi van ser presents efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. El Servei d’Emergències Mèdiques va liderar l’atenció als ferits.



En total, una vintena de figurants van prendre part en el simulacre en el paper de passatgers, personal de tripulació i familiars de les suposades víctimes.