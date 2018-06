Un ferit greu i tres de lleus en un xoc a la C-14

La llei preveu sancions i més pedagogia per evitar desigualtats

L’accident va obligar a tallar la carretera en ambdós sentits de la marxa, tot i que cap a dos quarts de dotze ja es va donar pas alternatiu als vehicles. La circulació, però, no es va normalitzar fins a les 11.40 hores. Fins al lloc dels fets es van haver de desplçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i un helicòpter medicalitzat, segons va informar Ràdio Seu.

Un xoc a la C-14 entre una motocicleta i un turisme va causar ahir quatre ferits, un d’ells de gravetat. Els fets van passar cap a tres quarts de deu del matí al quilòmetre 155 de la via, dins del terme municipal de Coll de Nargó. La conductora de la moto va haver de ser adequada en un helicòpter medicalitzat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La resta de ferits van ser traslladats en ambulància a l’Hospital de la Seu d’Urgell.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació