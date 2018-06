Cardelús, amb ganes a l’Europeu de Catalunya

La llei preveu sancions i més pedagogia per evitar desigualtats

En aquest sentit, diversos incidents li han impedit fins ara lluitar per fer bones curses a les darreres curses. Malgrat això, és un dels protagonistes destacats de la competició. Demà i divendres es faran diverses sessions d’entrenaments lliures mentre que dissabte a les 12.15 hores i les 16.20 hores es faran les sessions cronometrades i diumenge es disputaran dues curses, a les 12.00 hores i a les 15.00 hores.

D’aquesta manera, l’andorrà arriba a aquesta cursa després d’haver participat com a wild-card en tres Grans Premis del Campionat del Món de Moto2, concretament les curses de Xerès, Le Mans i Mugello que es va disputar diumenge passat.

Xavi Cardelús disputarà aquest cap de setmana la tercera prova del Campionat d’Europa de Moto2 que es disputa al Circuit de Barcelona - Catalunya. «Arribo molt il·lusionat a la cursa», comenta. «Aquest circuit és com el meu traçat de casa i em permet comptar amb el suport més directe dels meus familiars i amics», destaca. «Espero que acabi la mala ratxa dels petits incidents que m’han impedit lluitar pel podi en les darreres curses», assenyala. A més, espera «començar a nota l’experiència i l’aprenentatge que estan comportant les curses del Campionat del Món». «Estic creixent com a pilot», recorda.

Per El Periòdic

