La darrera oportunitat de l’Andorra

El CHP Olot B serà finalment el rival de l’Andorra HC a l’eliminatòria per jugar la pròxima temporada a la Primera Catalana. Aquest divendres es disputarà el primer partit. La Federació Catalana va fer el canvi a darrera hora de dilluns.

Roger Corral, tècnic de l’equip, considera que és un rival que «a priori, és un equip inferior que hauríem de poder superar però alguns jugadors joves del primer equip que poden jugar podrien baixar per reforçar-lo». Igualment, confia en la motivació de l’equip: «La plantilla es troba molt motivada i amb ganes, amb bon estat de forma. El nostre grup de WhatsApp treu fum aquest dies, hi ha moltes ganes».

Així mateix, reconeix que, independent del rival que els hagués tocat, «serà un partit molt important, tenim una darrera carta i l’hem d’aprofitar». En aquest sentit, Corral creu que no salvar la categoria seria un «desastre», i per tant, confia en la salvació. Com a avantatge, els andorrans jugaran la tornada a casa.

El rival arriba a la fase d’ascens després de perdre per 3 a 4 contra el CE Cornellà i de guanyar-lo a la tornada amb un resultat de 4 a 6.