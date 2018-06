Stevic passa per quiròfan i estarà tres mesos de baixa

El BC MoraBanc Andorra va informar ahir que Oliver Stevic ha sigut operat d’un trencament parcial del tendó d’Aquil·les dret. D’aquesta manera, el temps de recuperació que s’estima és de tres mesos i per tant, en teoria, no hauria de tenir conseqüències de cara a la temporada vinent. Per tant, s’espera que després d’aquest temps el pivot es trobarà amb la seva màxima forma de nou.

En aquest sentit cal destacar que el serbi feia temps que arrossegava problemes però ha optat per acabar primer la temporada. Així mateix, el jugador acaba contracte aquest any però de moment tot apunta que l’any que ve seguirà a l’equip, ja que el club vol renovar el contracte d’un dels capitans de l’equip.

Així mateix, Stevic ha demostrat no solament ser un jugador essencial per Joan Peñarroya sinó una gran vinculació al club i el país. A part, aquesta temporada ha gaudit de molts minuts a la pista i s’ha convertit en una peça clau del conjunt.