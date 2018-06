Una acampada per protestar contra els preus dels lloguers

«S’ha de visualitzar el problema dels lloguers. És inadmissible que es necessiti un sou sencer per fer front als preus dels habitatges», denuncia Joan Seguí, fundador de Podem Andorra, una de les entitats, juntament amb l’USdA i el Sindicat Andorrà de Treballadors, que organitza l’acampada reivindicativa del 26 de juny a la Plaça del Poble del Comú d’Andorra la Vella. L’acció durarà 24 hores i té l’objectiu de protestar a favor de l’accés a un habitatge digne, un dret contemplat a la Constitució. Els promotors de l’acampada consideren que el lloguer s’hauria de poder pagar amb una tercera part del salari i lamenten la «inacció per part del Govern».



La iniciativa insisteix a demanar al Govern que s’apressi amb les mesures presentades fa mesos per acabar amb la manca de pisos de lloguer. «Encara estem esperant la llei òmnibus, i la gent no pot esperar, perquè passi el que passi, ha de pagar a final de mes», va comentar Seguí, que voldria que els preus es fixessin tenint en compte els metres quadrats i taxant els apartaments dels propietaris més grans.



Durant l’acampada de protesta, que començarà a les 12.00h, es faran diferents activitats, com les rondalles de debat sobre temes socials. «Volem que tothom s’animi a participar-hi, seran assemblees sobre temes variats com la corrupció, l’educació, la sanitat...», va detallar el polític. Seguí espera que més entitats socials se sumin a la mobilització i prefereix no fer cap previsió del nombre de persones que espera que s’hi sumin.

L’USdA, a punt de recollir firmes per la llei electoral

L’USdA proposa sumar 5.500 firmes per l’ILP que demana un canvi en la llei electoral. Els sindicats començaran a recollir signatures aquesta setmana. Gabriel Ubach, portaveu de l’entitat, preveu aconseguir al novembre les 3.000 firmes que necessiten per entrar l’ILP al Consell General.

«Ho tenim fàcil perquè comptem amb el suport dels funcionaris, que són unes 2.700 persones», va comentar el sindicalista, que voldria arribar a les 5.500 per «superar el nombre de vots que va aconseguir Toni Martí en les últimes eleccions».