Persecució a la divulgació sense permís sobre el Roc de les Bruixes

Cal demanar permís al Departament de Patrimoni a l’hora de divulgar qualsevol informació sobre el Roc de les Bruixes a través d’Internet, ja sigui la localització d’aquest, la naturalesa del que conté o el camí a través del qual es pot trobar. Així ho va explicar ahir la directora general de Cultura, Montserrat Planelles, després que dilluns sorprengués l’amenaça de sanció a un arqueòleg del país, Gerard Remolins, per difondre la localització dels gravats a través d’Internet, en tractar-se de la primera acció d’aquestes característiques empresa per Cultura.



Seguidament, Planelles va voler deixar clar que no es tracta d’una represàlia concreta contra Remolins i es va refermar en la persecució generalitzada de la difusió de la informació sobre el Roc: «Actuem sempre amb els mitjans que podem, no és una acció dirigida contra aquesta empresa». Dilluns, Remolins va considerar que l’amenaça de sanció podria estar relacionada amb la descoberta per part seva, entre altres, de diverses infraccions de la normativa que regula el departament de Patrimoni.

Difusió «excessiva»

Tot i que primer Planelles va assentir a la pregunta de si les publicacions en xarxes socials que incloguessin geolocalització del Roc, per exemple una publicació a Instagram que indiqui on s’ha pres la foto, també serien perseguides, després va matisar que l’alerta saltarà depenent del volum d’informació que se n’ofereixi. «Si tenim la prova que hi ha un intent de fer una difusió excessiva que no tocaria i de la qual no hem donat autorització, actuarem amb els mitjans que tenim», va incidir la directora de Cultura. Un dels molts dubtes legals que planteja el posicionament de Cultura és què vol dir «excessiu» perquè enlloc està regulat com i quant es pot parlar sobre el Roc de les Bruixes. En tot cas, la ruta que Regirarocs va penjar a Wikiloc fa més de dos anys, s’ha descarregat en 18 ocasions. El departament s’escuda en l’article 38 de la Llei de Patrimoni, un text consultable obertament en línia per tothom que ho vulgui.

Montserrat Planelles: «Si tenim la prova que hi ha un intent de fer una difusió excessiva sense autorització, actuarem»

En el segon punt de l’article 38, s’hi llegeix: «El ministeri titular de la cultura ha de promoure campanyes i accions específiques de sensibilització, i programes d’informació sobre la importància de preservar el patrimoni cultural, i també ha de fomentar l’edició de publicacions d’investigació i de difusió d’aquest patrimoni». La directora de Cultura interpreta d’aquestes línies: «L’article 38 ens diu que necessiten una autorització que no tenen i ens obliga a posar els mitjans per protegir-los». I va afegir que, en aquest cas concret de Remolins, «s’ha dit que es faria això [la difusió] perquè tothom hi pugui accedir i nosaltres després de consultar tres experts que ens recomanen que protegim l’accés del públic, en fem cas». A més, Planelles va lamentar l’efecte crida que la polèmica està tenint i va témer «autobusos de visitants cap al Roc de les Bruixes».



Preguntada pels mitjans sobre si demanarien al Comú de Canillo que retiri el pla urbanístic consultable en línia on apareix un mapa que recull el Roc de les Bruixes, aquesta va declinar respondre al·legant que ja havia comentat totes les mesures al voltant de l’acció empresa.

Un altre punt que també va quedar sense resposta és per què el Govern no es planteja posar tanques a l’àrea del Roc , com sí que s’ha fet, per exemple, a la Balma de la Margineda.

Visites guiades

Per a Planelles, oferir visites guiades amb un expert, com Remolins, al capdavant, o com les que realitza la casa de colònies Aina és una cosa, mentre que difondre informació a Internet perquè qualsevol hi pugui anar és una altra. I va recordar que Remolins sempre ha rebut l’autorització per realitzar visites guiades al Roc, «quan l’ha demanada».

Resposta de Remolins

Ahir, el director de Regirarocs va respondre la missiva de Montserrat Planelles rebuda el 23 de maig en la qual se l’amenaçava de sancions si no deixava de fer difusió sobre el Roc de les Bruixes i eliminava d’Internet tota informació al respecte. En la carta, reproduïda en aquesta pàgina, Remolins escriu: «[...] No considero procedent el seu requeriment, ni l’advertència de la possibilitat que se m’obri un expedient sancionador sense més fonament ni més concreció en el suposat incompliment de la Llei. Per tant, seguiré desenvolupant com fins ara les activitats professionals que duc a terme». I ho fa després de dues pàgines d’argumentacions, d’entre les quals destaquen que el ministeri fa anys que té coneixement oficial de les activitats de Remolins, alhora que recorda que el Roc està enmig d’un camí i «com a ciutadà tinc dret a accedir a qualsevol lloc públic obert».