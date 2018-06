Els concerts de l’ONCA Bàsic es tripliquen i freguen la vintena

Els concerts del ja tradicional sisè cilce ONCA Bàsic es tripliquen i arriben fins a divuit. El motiu el va explicar el violinista, musicòleg i membre de la formació, Josep Martínez, davant de la premsa ahir: «Hem sumat esforços amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural». Això servirà per portar algunes de les actuacions a «espais que normalment no estan oberts al públic, com Sant Serni de Nagol, on no s’ha fet mai cap concert», va revelar el coordinador de Patrimoni, Alfons Codina. El repertori de cada una de les actuacions porta l’etiqueta de «clàssic», segons va dir Martínez però, dins d’aquest, trobarem «des de música barroca, al jazz i la bossa nova».

L’ONCA portarà els concerts a localitzacions que normalment no són obertes al públic



De fet, el cicle va començar el passat dia 19 amb l’actuació del Trio Kodaly al Museu de La Farga Rossell però hi haurà temps per gaudir-ne fins al 15 de setembre. Martínez va destacar sobre el cicle que segueix mantenint «les claus» que l’han fet créixer i esdevenir un «referent cultural del petit format»: la proximitat amb el públic i l’experiència «emotiva» que provoca.

Aquest any, per primera vegada, l’ONCA Bàsic arriba a les set parròquies del país i «ja no es pot ampliar més», va avançar el violinista de la formació.

Ingredients andorrans

El violinista de l’ONCA va voler destacar que no només els escenaris estaran fortament impregnats d’andorranitat sinó que «tots els músics són professionals andorrans, que resideixen al país i que tindran aquest marc per demostrar tot el seu potencial». Va assenyalar com a exemple d’això el saxofonista Guillem Tudó, present a la sala, i que actuarà l’1 de juliol, en sessió matinal i de vespre a la poc explorada Sant Serni de Nagol amb la proposta d’un viatge entre les obres més representatives del blues i del jazz.

18 localitzacions per a 11 formacions

Els escenaris d’aquesta sisena edició són 18 i recorreran el Museu de La Farga Rossell, Sant Joan de Caselles, Sant Pere del Serrat, Sant Serni de Nagol, Sant Miquel d’Engolasters, Museu Casa Rull o Ràdio Andorra, entre d’altres.

D’aquesta última localització, Codina va destacar que «serà una oportunitat per veure les feines de restauració que s’hi han realitzat». En aquesta ocasió, l’oportunitat vindrà de la mà del quartet Krommer que hi actuarà el 8 de juliol però, alerta, perquè el dia abans la mateixa formació serà a la Casa Rull, és a dir, que es pot repetir el concert però mai l’escenari així que caldrà ajustar les agendes dels interessats a la combinació d’eixos espai-temps que més els satisfaci.

del més clàssic al més trencador/ Tot i que totes les formacions són «clàssiques», algunes com Kintet oferiran grans bàsics per al qualsevol amant dels clàssics «d’aquestes obres més comunes de trobar a les cases», de Mozart i Brahms. Preguntat per la formació més trencadora que es podria veure al cicle i malgrat que el musicòleg Martínez no va estar del tot d’acord amb el qualificatiu, es va inclinar per assenyalar Rythmic Trio: «Una formació de flauta, guitarra i saxo que s’inspira en músiques llatinoamericanes i proposa els ritmes de la samba i el tango». A més, aquest trio que ha substituït el violí per un saxo soprano oferirà les seves adaptacions de boleros i merengues en tres sessions repartides entre el juliol i el setembre i sempre, en diferents espais.

Martínez va recordar però, que aquests tocs més moderns no són novetats d’aquest any i que «ja a la primera edició hi va haver versions de peces de Queen».

Camaleònics

Alfons Codina va destacar l’esforç de producció del cicle pel que fa a l’adaptació als escenaris. «Hem adaptat cada formació a l’espai on s’oferirà el concert», va explicar. Una tasca gens fàcil, tenint en compte «la diversitat i eclecticisme» d’aquests, va afegir. Tot s’ha fet seguint el criteri que beneficiaria millor la musicalitat i aquest també és l’element que posa el límit a l’aforament màxim de cada espai, algun dels quals és només de 30 persones.

Assistència

L’organització no espera una allau de públic fent cua a les portes de les petites esglésies però recomana reservar, les places s’assignen per ordre de sol·licitud i, en alguns casos, l’aforament es pot ampliar si els interessats accedeixen a gaudir de la música dempeus. Respecte del turisme, creuen que és un cicle pensat més per als residents però cada any es troben que alguna persona que estava de visita, l’allarga i es queda a gaudir del concert.

«Hi ha un preu darrere d’un professional»

El violinista membre de l’Onca, Josep Martínez, va parlar sobre el catxet de l’Onca, dies després que el comú d’Escaldes afirmés que a causa de ser massa elevat no podria acturar amb Jane Birkin, en el marc del Festival de Colors. «Hi ha un preu darrere d’un professional i el preu de l’Onca és molt ajustat, és una orquestra molt competitiva. Col·laborem amb el Liceu i l’OBC i si mantenim el nivell, també el preu», va dir.