Els militants liberals votaran en 15 dies si avalen el pacte amb el PS

Els militants liberals estan citats a un congrés d’aquí a dues setmanes per votar si estan d’acord o no a fer llistes parroquials conjuntes amb el PS a les properes eleccions generals. Segons fonts consultades, la proposta de compartir llista amb els socialistes s’hauria fet arribar als comitès parroquials fa uns dies perquè cada un pogués decidir si avalaven o no la idea.



Dins de cada comitè, i també dins de la militància en general, hi ha diversitat d’opinions. Des dels que consideren que és una bona idea i que després que Josep Pintat i els seus seguidors marxessin el rumb a seguir estar més cap al centre i que per tant es podrien trobar punts d’entesa amb el PS, fins els que veuen el pacte com un disparat que caldrà explicar molt bé a la ciutadania perquè l’entengui. Els més crítics lamenten que fins ara no s’hagi explicat amb detall quins acords de mínims es pactarien amb el PS per anar conjuntament a les eleccions i en quins aspectes aniria cada formació per separat. Així mateix, consideren que fer un pacte de mínims per un període d’un o dos anys pot ser factible però que governar durant una legislatura sencera amb ideologies tan separades en temes cabdals com pot ser l’acord d’associació amb la UE seria complicat. En tot cas, tal com ja van avançar des de la cúpula del partit, serà la militància i els comitès qui finalment decidiran si avalen o no el pacte amb el PS.