Influenciar des de fora

«L’objectiu no és fer un partit polític», va reiterar en multitud d’ocasions Josep Duró durant la presentació del seu nou grup d’opinió, Virtus Unita, que ahir ell i els seus companys Albert Font i Josep Antoni López van presentar davant dels mitjans de comunicació. Tots tres havien tingut responsabilitats polítiques anys enrere, igual que altres membres del col·lectiu que de moment integra al voltant d’una vintena de persones. Però ara apareixen com un grup d’opinió obert a tothom per aportar un espai de reflexió i intentar influir en l’economia, la política i la societat andorranes. «Neixem de la preocupació per la crispació política actual, però sense la voluntat de participar en aquesta batalla», va manifestar Font.

El grup defuig les ideologies però fonamenta el seu ideari en quatre pilars bàsics

Tot i que des del col·lectiu van insistir que defugen les ideologies, el seu ideari es fonamenta en quatre pilars bàsics. L’edifici institucional ha de mantenir l’estructura del coprincipat, «ja que estabilitat és sinònim de seguretat», va indicar Duró. Són essencials les relacions amb França i Espanya, de la mateixa manera que l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. I finalment cal garantir la seguretat ciutadana. «Hem presentat un ideari en clau del que ha de ser bo i pràctic per a Andorra», va puntualitzar Font.

Duró, Font i López van explicar que es consideren «una eina necessària» però van insistir que ells no aniran a buscar ningú. «El fet d’haver estat polítics ens ajuda, però només volem aportar alguna cosa: donar missatges, impressions i fer propostes», va voler deixar ben clar un cop més Duró.

Malgrat manifestar que no disposen de massa mitjans tècnics, ahir van mostrar la seva pàgina web, en format blog i on tenen previst anar penjant articles periòdicament. «L’objectiu és compartir textos sobre temes d’actualitat per fer difusió de les idees del grup i aportar la nostra reflexió», va explicar López, que ha estat l’encarregat de posar en marxa la plataforma digital. «Ara hem de veure quina acceptació tenim entre la ciutadania i els partits polítics», va indicar Font. De moment no compten amb membres de totes les parròquies, però tenen clar que si volen avançar i anar encara més lluny hauran de treballar els contactes amb la societat civil i els estaments polítics. «Som un aparador que ven una sèrie d’idees», va deixar anar Duró.