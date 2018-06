Inaugurat l'ascensor entre Príncep Benlloch i Baixada del Molí

La unió vertical entre l'avinguda Príncep Benlloch i la zona de Tobira (la Quirola), a tocar del carrer Prat de la Creu i de la Baixada del Molí, ja és una realitat. L'obra, que va començar el setembre del 2016 i que s'ha fet en dues fases, ha tingut un cost total de 600.000 euros i ara permet pujar o baixar el desnivell per una ascensor o per les escales. El mes d’agost de l’any passat es va cloure la primera fase en què es va fer el desmuntatge de la roca i la construcció de les escales i l’estructura de l’ascensor. En una segona fase, s’ha construït una passarel·la i s’ha instal·lat l’ascensor. S’han col·locat, a més, uns vidres de color verd als laterals i s'ha ubicat una gran entrada a tocar de Príncep Benlloch per marcar clarament l'existència de l'ascensor.

“Aquest és el primer pas per facilitar l'accessibilitat a Príncep Benlloch, dinamitzar-lo i donar una sortida ràpida a Prat de la Creu”, ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha apuntat que la corporació continuarà treballant per millorar la connectivitat a la parròquia a causa dels desnivells que pateix. En aquest sentit, Marsol ha augurat que, segurament, en el pressupost de l'any que ve hi haurà una partida per instal·lar un ascensor que uneixi l'avinguda Meritxell i el carrer Fiter i Rossell, on actualment hi ha una rampa. També estudia la possibilitat d'unir l'avinguda Príncep Benlloch amb el carrer Ciutat de Valls amb un elevador, però la falta d'espai ho complica.



Pel que fa a la nova obra inaugurada aquest dimecres al matí, la màxima mandatària comunal ha apuntat que en un període breu de temps s'instal·laran càmeres de videovigilància per controlar la conservació i l'estat de la infraestructura. A més, ha destacat que el nou pàrquing a tocar de l'Estació Nacional d'Autobusos està molt pròxim a aquesta nova infraestructura i això permet la possibilitat de deixar el cotxe i facilitar l'accés a Príncep Benlloch.



Quant a la dinamització de la zona, antigament el centre de la parròquia, la cònsol ha recordat que de cara al setembre s'acabarà de plantejar un pla definitiu per Príncep Benlloch, però que tot dependrà de la possibilitat o no de disminuir el carril de cotxes a un sol sentit. “Un nou pla d'enllumenat segur que el tirem endavant, mentre que l'eixampla de les voravies dependrà de les opcions que tinguem”, ha assenyalat Marsol, que ha recordat que les cases estan ubicades molt pròximes a la carretera i, per tant, no hi ha marge de maniobra sinó s'elimina un dels carrils. De fet, en la reunió mantinguda amb els comerciants i veïns de la zona, el comú ja va manifestar la voluntat de deixar un sol carril, però s'està pendent de l'estudi de mobilitat de fons de vall que està desenvolupant el Govern.