Programa festiu extens d'activitats al 40è aniversari d'Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany es prepara per celebrar, els propers dies 14, 15, 16 i 17 de juny, els 40 anys de la parròquia. Amb motiu de l'efemèride, el comú ha preparat un programa d'activitats més extens que altres anys, que comptarà amb una part institucional i una altra de més festiva, pensat per a tots els públics i on no hi faltaran els actes més tradicionals.



El tret de sortida serà la inauguració de l'exposició 'Escaldes-Engordany 1978. El procés de creació d'una parròquia', al passeig de l'Arnaldeta, el dijous, 14 de juny. La mostra es composarà de deu plafons, amb imatges i documents d'aquests 40 anys d'història. Tot seguit, a la sala Prat del Roure, es presentarà l'espectacle visual, sonor i musical 'La més bella pubilla d'Andorra', creat especialment per a l'aniversari i que il·lustrarà la transformació urbana, social i cultural que ha viscut la parròquia durant aquestes quatre dècades. Hi participaran el quartet de corda de l'ONCA i l'Esbart Santa Anna, sota la narració d'Irina Robles i la direcció de Juanma Casero. Per últim, aquest dia també s'estrenarà el primer capítol d'una sèrie de tretze cròniques d'Escaldes-Engordany, que es podran veure els dijous per RTVA.



Aquest episodi inicial està dedicat especialment als protagonistes que van fer possible la creació de la parròquia escaldenca. La cònsol major del comú, Trini Marín, ha explicat durant la roda de premsa de presentació dels actes de la festa que aquests documentals eren una fita pendent i que s'ha aprofitat el 40è aniversari per realitzar-ho, "per tenir aquesta memòria i mantenir-la per sempre". La cap de l'àrea de Cultura, Anna Garcia, ha apuntat que és un capítol "d'emocions" i que no s'ha anat a buscar una veritat històrica, sinó que s'ha deixat parlar a les persones que han ajudat a crear la parròquia. S'ha entrevistat a tots aquells ciutadans vinculats al procés de creació, és a dir, les associades al Quart i al Consell General d'aquell moment. "És una tarda-nit per entendre com s'ha arribat, com s'ha creat i com és Escaldes-Engordany", ha dit Garcia. Marín ha aprofitat la roda de premsa per recordar que des dels anys 30 i fins al 1978 es van produir diversos canvis econòmics i socials, que units al bé de l'aigua termal, que concentrava molts turistes als hotels de la part alta de la parròquia, van desencadenar la seva creació.



Les activitats continuaran l'endemà divendres, 15 de juny, amb l'espectacle 'Michael's Legacy', un homenatge a la carrera musical de Michael Jackson, creat per la Jackson Dance Company, que repassa la discografia del rei del pop amb música, videoclips, balls i veu en directe.



El dissabte 16 de juny, els actes començaran al matí, amb quatre rutes guiades per la parròquia, seguint quatre eixos temàtics del patrimoni artístic, arquitectònic i històric d'Escaldes-Engordany: l'aigua, els pioners, l'art i el granit. Aquest dia també es farà el sorteig dels premis de l'exposició fotogràfica 'Escaldes-Engordany insòlita'. Ja al vespre, la música prendrà el protagonisme, amb un concert de la coral escaldenca a l'església de Sant Pere Màrtir; la projecció de l'òpera 'Manon Lescaut' de Giacomo Puccini al Prat del Roure, en el marc del programa 'Liceu a la Fresca', organitzat pel Gran Teatre del Liceu, i un ball de nit amb l'orquestra Bugatti grup, organitzat per l'Associació Balland.



L'últim dia, el diumenge 17 de juny, hi haurà jocs en família tant al matí com a la tarda, a l'aparcament del Pouader, perquè els infants coneguin les normes bàsiques de circulació, amb l'ajuda dels agents de circulació comunals. També es farà una ballada de sardanes per celebrar el Dia universal de la sardana i actuarà l'Esbart Santa Anna. A més, tindrà lloc una trobada de pubilles d'Escaldes-Engordany. I no faltarà, com ja és tradicional, l'arròs de munyanya al Parc de la Mola. Un concert a càrrec del grup Love it serà el que posarà el punt i final als actes de celebració del 40è aniversari de la parròquia d'Escaldes-Engordany. Trini Marín ha fet una crida a la ciutadania perquè es faci seva la festa i participi en les activitats programades.