Detectat un grup d'estafadors a la Seu d'Urgell

Els Mossos d'Esquadra han alertat la població de l'Alt Urgell d'un nou episodi d'intents d'estafa a la Seu, a càrrec d'un grup de persones que intenten convèncer la gent perquè els comprin objectes o bé els paguin suposats deutes. La policia ha advertit que els presumptes autors actuen amb "coaccions i amenaces" i que busquen principalment gent gran.

Des de la comissaria de la Seu d'Urgell han explicat a RàdioSeu que l'avís públic l'han dut a terme després que les darreres hores han rebut diverses queixes i denúncies en el mateix sentit, per part de veïns i veïnes que han rebut la visita d'aquestes individus, que no porten targeta identificativa de cap empresa i que en alguns casos els han pressionat perquè els lliuressin diners en efectiu. Els infractors visiten cases o pisos, truquen al timbre per entrar-hi i, quan són a dins, "intimiden" la víctima perquè els compri material divers com ara matalassos, sofàs, enciclopèdies o mantes elèctriques, entre d'altres. El preu que exigeixen per aquests productes és en general elevat i pot oscil·lar entre els 2.000 i els 6.000 euros.

En d'altres casos, els mateixos individus han intentat convèncer la víctima del fet que té un suposat deute, tot mostrant-li un paper notarial o una factura falsa, i els proposen saldar-lo tot pagant-ne una petita part. Els Mossos han explicat que ja és habitual que persones foranes, generalment provinents de l'àrea de Barcelona, irrompin a l'Alt Urgell per intentar cometre estafes o vendes irregulars en pocs dies, però que aquesta vegada n'han volgut alertar públicament "per la gran quantitat de queixes i denúncies en el mateix sentit" que han rebut en poques hores, com també per l'agressivitat amb què actuen.

Per tot plegat, des de la policia han recomanat evitar l'entrada de desconeguts, especialment en llars on hi viu gent gran sola, i trucar al 112 si el veí se sent intimidat. També demanen advertir als agents de qualsevol persona que considerin sospitosa de dur a terme aquestes accions. Els Mossos han obert una investigació per intentar identificar-los, com també per esbrinar com han accedit a les dades i adreces de les víctimes. La comissaria urgellenca està disposició dels veïns i veïnes que s'hagin pogut trobar en aquesta situació per atendre'ls i investigar els fets.