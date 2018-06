Gairebé 200 poemes es presenten als Jocs Florals

Gairebé 200 poemes (199) han estat presentats a les diverses modalitats de premis dels Jocs Florals de la llengua catalana al Principat d’Andorra, infantils i juvenils, que organitza el Cercle de les Arts i de les Lletres. La quantitat és lleugerament inferior a l’admesa per fidelitat a les bases del certamen que van validar els jurats en l’edició anterior.



Un total de 129 de les composicions opten als premis de la categoria juvenil, sobre els quals decideix el jurat format per Josefina Obiols, Elena Aranda i Miquel Àngel Aniès, amb Maria del Carme Jaumot com a secretària-mantenidora. Al conjunt de les modalitats infantil es van presentar en el termini establert un total de 70, sobre les quals dictaminaran Dolors Iglesias, Felisa Domingo i Simó Duró, amb Robert Pastor com a secretari-mantenidor.



Recordem que a cadascuna de les dues categories d’edat els premis a atorgar són la Flor natural, a la composició que millor canti l’amor; l'Englantina, a la que enalteixi els valors patriòtics; Viola, a la que millor exalti els valors espirituals, i el Premi extraordinari, a la millor poesia de tema lliure.



A cadascun d’aquests guardons, els jurats respectius poden afegir els accèssits que considerin merescuts. En aquesta ocasió han fet constar a les dues actes la gran qualitat mitjana de les obres presentades, així com els valors ètics i socials reflectits, més grans i nombrosos que en altres edicions recents dels jocs.



La gala de proclamació i lliurament dels diversos premis se celebrarà el proper diumenge 10 de juny a l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, de mans de la reina dels jocs i les damisel·les. Els XLII Jocs Florals Infantils i els XLIV Jocs Juvenils estan organitzats una vegada més pel Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra, amb el patronatge del Govern, el Consell General i, en aquestes edicions, del comú de Sant Julià de Lòria, i amb la col·laboració de Crèdit Andorrà.