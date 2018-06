Mor la motorista evacuada arran de l'accident a la C-14

La llei preveu sancions i més pedagogia per evitar desigualtats

La motorista que ahir dimarts va xocar frontalment amb un turisme a la C-14 ha mort a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser traslladada després de patir ferides molt greus arran de l'accident. La víctima és D.M.H., una dona de 57 anys i de nacionalitat britànica.

Per El Periòdic

