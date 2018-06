La bona salut: l’assignatura pendent que cal recuperar

L’espai terapèutic Kailash d’Andorra la Vella, l’únic centre de budisme tibetà del país, proposa per demà una conferència gratuïta: Vivir en salud: una asignatura pendiente. L’oferirà el responsable del centre, Enric Miranda, i la dirigirà la terapeuta, neuròpata, formadora i escriptora, Carmen Campos. L’objectiu és recuperar l’assignatura pendent de viure de manera saludable, ja que segons Campos, «la salut és una meta per a totes les persones que pateixen malalties i desequilibris» de qualsevol tipus. La solució passa per retornar al coneixement de la mateixa essència que pot ser el detonant per trobar la felicitat perduda (a més de la bona salut, és clar).

Preguntes existencials

Entre els beneficis que proposen tant Campos com Miranda, hi ha donar respostes a diferents preguntes com: per què som com som, què fa que no entenguem a la nostra parella o per què ens ha tocat patir una determinada malaltia. En definitiva, «descobrir que retornar a l’essència comença per saber qui, com i què fa que cadascú sigui com és des del seu propi reconeixement», explica Campos. A més, aquest reconeixement, assegura, permetrà a partir d’aleshores gestionar de manera molt més senzilla tot allò que desequilibra i porta a la persona a altres malalties siguin físiques, mentals, emocionals o energètiques.



Campos és autora del Mètode Essències de l’Ànima i co-presenta el programa de ràdio Siempre y Adelante de Radio Kanal Barcelona.



La conferència és oberta a tots els públics i començarà a les 20.00 hores al centre Kailash, al carrer Terra Vella, 18.