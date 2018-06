L’oposició avala l’acampada contra els preus del lloguer

El PS, L’A i SDP avalen l’acampada que es farà del 26 al 27 de juny a la Plaça del Poble per protestar contra els preus dels lloguers. Carles Sànchez, secretari d’organització del PS, va anunciar ahir que comunicarà a la militància la informació sobre la mobilització perquè «qui vulgui participar-hi, s’hi sumi», va comentar a aquesta rotativa. «Desitgem molta sort als organitzadors perquè el mercat de l’habitatge està molt complicat i ara mateix és gairebé impossible viure sol en un pis de lloguer», va explicar Sànchez.



L’acampada està convocada per l’USdA, el Sindicat Andorrà de Treballadors i Podem Andorra. L’objectiu és visibilitzar «la inacció del Govern» davant la garantia d’un dret fonamental com és l’accés a una vivenda digna. Cap de les formacions polítiques consultades participaran com a organització a l’acció reivindicativa, però justifiquen la convocatòria de l’acampada.



«No tenim precedents d’actuacions similars, així que caldrà veure la resposta ciutadana i l’efecte que tindrà sobre les polítiques governamentals», va apuntar el liberal Ferran Costa, que considera que hi ha un «dret legítim» al darrera de l’acampada. «Les polítiques d’habitatge han estat un brindis al sol fins avui», va criticar el conseller, que lamenta que s’haguessin anunciat mesures al març i que encara no hagin vist la llum ni entrat a tràmit parlamentari.



Costa també va criticar la «falta de previsió» del Govern i la «improvisació a corre-cuita» de la llei òmnibus amb mesures per pal·liar la manca d’habitatge de lloguer. Tant Costa com Víctor Naudi, conseller general d’SDP, van retreure a l’Executiu que descartés la congelació de l’IPC en els habitatges i la rebaixa de la cessió obligatòria als comuns, una mesura que el ministre d’Afers Socials, Interior i Justícia, Xavier Espot, va presentar al Consell General i que, poc després, va haver de deixar al marge, un cop es consultar amb els comuns en una reunió de cònsols.



«És lamentable que el Govern continuï amb la seva passivitat i estigui trigant tant a prendre mesures», va etzibar Naudi. «Entenc que hi hagi un moviment de protesta», va assegurar. El progressista voldria afegir altres punts a la llei. «Cal un pla d’ajut a l’habitatge que promogui la rehabilitació d’edificis en desús perquè es puguin incloure al mercat de lloguer», va detallar el conseller.