Seixanta persones participaran al nou torneig de tennis taula d'Ordino

Aquest cap de setmana arriba un campionat que servirà per definir els millors esportistes del país de tennis taula. Organitzat pel Club de Tennis Taula de les Valls del Nord, entitat creada fa pocs mesos, el torneig comptarà amb seixanta persones de totes les categories i es faran competicions individuals, de dobles i per equips. Haurà sis equips del país, entre ells dos femenins. Les jugadores d’aquests equips participaran –també per primer cop– l’any vinent a la lliga nacional femenina espanyol.

El conseller de Turisme i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, es va mostrar «encantat» de que es faci aquesta primera competició a Ordino i va donar el suport al club perquè es repeteixi la temporada vinent, així com també el campus. «L’alçada i instal·lacions que tenim aquí són espectaculars i cada vegada tenen més demanda», va destacar. La parròquia també rebrà al juliol un campus d’estiu de l’esport que ja té el cartell de complet. S’hi han inscrit joves dels 6 als 18 anys, la meitat dels quals són del país però l’altra meitat venen d’Espanya.