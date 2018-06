Andorra, possible rival d’Argentina abans del Mundial

Després de la suspensió per motius de seguretat de l’amistós d’Israel contra Argentina que s’anava a jugar el pròxim dissabte a Jerusalem, Andorra es presenta com a possible rival de l’albiceleste, ja que la Federació Andorrana de Futbol va mantenir converses ahir per a poder ser el darrer rival d’Argentina abans que el conjunt de Leo Messi viatgi a Rússia per a disputar el Mundial.

Des que es va prendre la decisió de suspendre el partit contra Israel, l’Associació de Futbol Argentí busca un amistós alternatiu i Moldàvia, Liechtenstein, San Marino, Malta i Andorra podrien ser algunes de les candidates a enfrontar-se contra el poderós conjunt. Per tant, seria la darrera oportunitat dels de Jorge Sampaoli de veure la feina feta fins ara. A més, la selecció argentina no ha deixat d’entrenar aquests dies a Barcelona.

El clima que es viu a Israel va provocar que Argentina finalment no viatgés. Segons Claudio Tapia, president de l’AFA, es va prendre la decisió pel «clima viscut en les darreres 72 hores, les accions i les amenaces que són de coneixement públic».

«És una realitat que fa 70 anys que existeix i la meva responsabilitat com a president és pensar en la salut física de tota la delegació i, per tant, no tenim res en contra de la comunitat israeliana», manifestava. «A partir d’aquest moment vull que tots vegin la decisió que he dut a terme com una aportació a la pau mundial perquè el futbol transcendeix de religions o de sexes. Aquest ha de servir per donar una oportunitat als nois que no passen per un bon moment», destacava. «Els que pensen i ens tracten d’ignorants crec que ens subestimen, és un esport que transcendeix fronteres i que no és més que un joc», remarcava. Igualment, va plantejar la possibilitat de fer «accions conjuntes» en un futur.

Per altra banda, la ministra israeliana de Cultura i Esport, Miri Reguev, va assegurar que la raó de la cancel·lació del duel era per «amenaces de mort terroristes» contra Leo Messi i la seva família. «Aquesta és la mateixa mena de terrorisme vell-nou que fa uns anys va assassinar als atletes de les Olimpíades de Munic», va recordar en referència als fets ocorreguts durant els Jocs de 1972. El partit estava emmarcat dins de les celebracions del 70è aniversari de l’establiment d’Israel, fet que va provocar una oposició palestina i es va iniciar una campanya de boicot. L’Associació de Futbol de Palestina va celebrar la decisió i va remarcar que aquest fet «és una targeta vermella» al país.

Per aquest motiu, Argentina necessita un rival preparatori de cara a la competició que comença el 14 de juny i en la que debuta el 16 de juny davant d’Islàndia. La selecció andorrana és una candidata i de moment, s’han mantingut algunes converses entre federacions.