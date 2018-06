Els clubs que participen a Europa rebran més d’un milió d’euros

La UEFA va anunciar la retribució detallada dels ingressos que rebran els clubs que participen en la Lliga de Campions i l’Europa League d’aquesta temporada vinent. Aquesta serà positiva pels clubs de futbol d’Andorra perquè rebran prop d’1,2 milions d’euros. Malgrat això, la xifra pot augmentar si es passa de ronda de qualsevol de les dues competicions.

El campió de la lliga, el Vallbanc FC Santa Coloma en serà el més beneficiat i rebrà 750.000 euros en total pel canvi de sistema de competició. Tot i això, 250.000 euros els reparteix entre la resta de clubs del país, des del primer fins al darrer de la segona divisió, segons l’acord que manté amb la resta de clubs.

En aquest sentit, el Vallbanc rep 260.000 euros com a campió de la competició i 230.000 per disputar la ronda prèvia de la Champions. A més, si no passa de ronda, rebrà 260.000 per disputar la segona ronda de l’Europa League. Per altra banda, l’UE Engordany i el Restaurant Tic Tapa Sant Julià rebran 220.000 per formar part de la primera ronda de l’Europa League.