Peñarroya se situa al centre de les travesses de l’ACB

El futur de Joan Peñarroya és una incògnita. Ara per ara, el BC MoraBanc Andorra està mantenint converses amb l’entrenador de tal manera que el seu futur podria tornar a estar lligat als tricolors.

La darrera vegada que l’entrenador va ser preguntat sobre el seu futur va assenyalar que «cada estiu és el mateix» i que «ja fa vuit temporades que entreno a Andorra». «Veurem què passa», remarcava. Així mateix l’entrenador ha acompanyat ha portat a l’equip a fer història i ha fet que es convertís en l’equip revelació de les darreres temporades de la Lliga Endesa, un conjunt que ha aconseguit una ratxa brillant en la segona volta de la temporada i que ha marcat unes estadístiques fantàstiques, convertint-se en el quart millor atac de la competició. La recepta de l’entrenador quasi aconsegueix acabar amb l’FC Barcelona Lassa i ha desfermat una autèntica revolució al Principat.

Per aquest motiu, el nom de Joan Peñarroya se situa a totes les travesses, ja que aquest any els equips de la Lliga Endesa viuen un joc de cadires espectacular i fins a onze equips de la competició han de resoldre el problema de qui dirigirà la banqueta del seu conjunt de cara a la temporada vinent.

Cinc confirmats

Ara per ara només Pablo Laso del Reial Madrid, Carles Durán del Divina Seguros Joventut, Pedro Martínez del Kirolbet Baskònia, Diego Epifanio del San Pablo Burgos i Moncho Fernández del monbus Obradoiro tenen garantida la seva continuïtat als seus respectis clubs.

Només cinc entrenadors tenen assegurada la seva continuïtat als seus respectius clubs

Per altra banda, dilluns passat, Francesc Solana, director esportiu del MoraBanc va explicar que Peñarroya «potser vol entrenar a un equip d’Eurolliga i nosaltres no tenim aquesta capacitat ara mateix. Igual que els jugadors. És un professional d’això i s’ha de posar a aquesta alçada». A més va destacar que «estem lluitant contra sis o set pressupostos que són molt més alts que el nostre».

Resposta imminent

Així mateix, tot apunta que el futur del tècnic es resoldrà aquesta setmana i d’aquesta manera es podria saber el seu destí, que implica seguir expandint la llegenda del MoraBanc Andorra o unir-se a un nou projecte o potser, fins i tot, intentar-ho amb algun equip d’Eurolliga. És cert que alguna temporada ja se l’ha situat fora del club i finalment ha optat per apostar pel projecte andorrà, per tant no seria gens estrany perquè l’equip està creixent any rere any i quedar-se a Andorra és interessant en tots els aspectes. A més, és una persona molt estimada per l’afició.

El nom de Peñarroya ha sonat com un dels candidats a entrenar el Màlaga després de la marxa de Plaza

No obstant això, diversos mitjans de Màlaga situen aquests dies a Joan Peñarroya com a candidat a ser l’entrenador del club si finalment no es pogués tancar el fitxatge de Luis Casimiro, entrenador de l’Herbalife Gran Canària. No obstant això, Casimiro podria decidir quedar-se després de classificar l’equip per l’Eurolliga, una futur que costaria rebutjar. Tanmateix, l’Unicaja ja li ha fet una oferta al tècnic molt suculenta perquè s’uneixi «a un projecte guanyador». Sergio Scariolo també s’escoltava com a proper entrenador malagueny. Joan Plaza va anunciar fa un parell de dies que deixava l’equip. Així, han sonat tants noms en els darrers dies que ara mateix tot podria ser. Per altra banda, cal recordar que Porfirio Fisac no segueix a la banqueta del Delteco Guipúscoa igual que Pep Cargol tampoc seguirà dirigint el Tecnyconta Saragossa.

A més dos equips estarien interessants amb Joan Peñarroya. Serien el Movistar Estudiantes i el Montakit Fuenlabrada, però està tot en l’aire. Néstor García va deixar el Fuenla i Salva Maldonado va prendre la mateixa decisió amb l’Estudiantes. Així mateix, Fotios Katsikaris de l’Iberostar Tenerife se n’aniria a l’NBA i Txus Vidorreta encara no té assegurada la seva continuïtat al València Basket. El més probable és que el primer anunci d’un equip faci desencadenar una onada de suposicions i una nova jornada de travesses. El què sabem segur és que hi haurà un ball important de directors tècnics perquè n’hi ha molts que ja donen per acabar el seu cicle als seus respectius clubs.

Ibon Navarro, candidat

Si finalment l’etapa de Peñarroya es donés per acabada, podria ser que un dels candidats a ocupar la banqueta fos Ibon Navarro. Tot i això, també podria optar per quedar-se, tal com informava ahir La Opinión de Múrcia. En aquest sentit, Navarro voldria esperar al fet que es definís el projecte de l’equip i en funció d’això, el seu futur podria passar pel Principat. Malgrat això, segons informa el mitjà, el seu futur també podria passar pel Tenerife o pel València