Interrogat el fill de De Sousa per un suposat blanqueig de capitals

Pablo Fernández, un dels fills de Manuel Fernández De Sousa, l’expresident de Pescanova, va comparèixer ahir al matí al Jutjat d’Instrucció número quatre de Vigo per sotmetre’s a una interrogació per videoconferència des d’Andorra.



Fernàndez va comparèixer a la sala en qualitat d’investigat per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El possible blanqueig s’hauria donat a través d’un compte bancari obert al Principat. Segons informa el periòdic gallec La Voz de Galicia, el directiu investigat va arribar un quart d’hora abans de la cita, acompanyat del seu advocat i de la seva mare, Rosario Andrade, imputada en una altra investigació oberta de l’Audiència Nacional per un suposat delicte d’alçament de béns. L’investigat, a l’entrada, no va voler fer declaracions a la premsa, segons explica la mateixa rotativa.



El Ministeri Fiscal espanyol va sol·licitar el maig de l’any passat investigar una transferència de 150.000 euros realitzada des d’una societat panamenya al compte de Pablo Fernández a un banc d’Andorra. La imputació dels tres familiars de De Sousa s’emmarca en el cas Pescanova, que indaga des del 2013 en l’actuació del que era el seu president en un moment en què l’empresa tenia nombroses irregularitats comptables i que va perjudicar milers d’accionistes.