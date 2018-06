La capital posa en marxa l’ascensor de la Quirola

El comú d’Andorra la Vella va inaugurar ahir el matí la nova connexió vertical entre l’avinguda Príncep Benlloch i la zona de Tobira. L’edifici de la Quirola inclou unes escales, un ascensor d’ús públic i una passarel·la que permeten salvar el desnivell entre les dues zones de la parròquia. L’obra, que es va adjudicar el setembre del 2016 no ha estat fàcil de desenvolupar, tal com va admetre la cònsol major de capital, Conxita Marsol, però confia que sigui «un primer pas de la millora de Príncep Benlloch». La inversió feta és de 600.000 euros.



En aquest sentit va destacar l’ascensor «és una accessibilitat important i dones una sortida ràpida cap a la part baixa». La cònsol confia que aquesta obra, sumat a l’obertura d’una escala al pàrquing de l’Estació Nacional d’Autobusos, faran que la zona de Príncep Benlloch quedi més ben connectada i amb equipaments com el pàrquing relativament a prop, per tant, «esperem que això ajudi a millorar la funcionalitat de l’avinguda».

Altres projectes

Una zona que tal com va recordar té pendent un embelliment que s’està treballant amb veïns i comerciants. «És un carrer que s’ha descentralitzat», va apuntar, però la idea, tal com ja es va anunciar, seria poder convertir-lo en un carrer d’un sol sentit i així eixamplar les voravies. El projecte, però, està pendent de definir-se (al setembre hi ha prevista una nova reunió) i dependrà també de l’estudi de mobilitat de les valls centrals, que serà el que determinarà si es pot eliminar el doble sentit. Amb tot, Marsol va deixar clar que el que sí que es farà és canviar la il·luminació.



D’altra banda va explicar que la corporació, conscient dels desnivells que presenta la parròquia seguirà treballant en diferents connexions verticals. «El comú seguirà treballant en aquesta línia de connectivitat, perquè vulguem o no la parròquia té diferents nivells i hem de facilitar al màxim la connexió d’uns nivells amb els altres», va afirmar. Una de les principals serà la instal·lació d’un ascensor que connecti el carrer Fiter i Rossell amb la part alta de l’avinguda Meritxell, espai on actualment hi ha una rampa per als vianants. «Si les finances comunals ho permeten, ho farem», va manifestar la mandatària, recordant que aquesta actuació, de fet, ja estava inclosa en el projecte de remodelació de l’avinguda Meritxell. De la mateixa manera també es preveu poder fer una escala des de Prada Motxilla fins a l’avinguda Santa Coloma a través de l’aparcament Giberga. En aquest cas es descarta l’ascensor perquè els terrenys són de lloguer i no es voldria assumir una inversió tan important. «Després tenim la connectivitat amb Ciutat de Valls. Tenim una escala però és molt estreta i no hi ha espai per un ascensor. Es va parlar d’una cinta transportadora però n’hem de parlar amb els veïns», va aclarir.