El Shotokan d’Encamp espera resposta de la jurídico-esportiva

El Karate Club Shotokan d’Encamp, que no pot competir ni organitzar esdeveniments segons el que va informar la Federació Andorrana de Karate (FAK), va portar el cas a la comissió juridico-esportiva, i està a l’espera de la resolució de l’organisme.

El club va participar a Sofia (Bulgària) al final del mes passat a la prova de la Youth League Karate 1 amb una competidora, tot i que la federació els ho havia denegat fins que no es resolgués la seva situació, perquè la FAK no compta amb el certificat actualitzat de l’entitat encampadana de la seva inscripció al registre d’associacions del Govern. Segons el club, aquesta documentació es troba en tràmits i la inscripció i el pagament per competir a Bulgària es va realitzar abans que la FAK informés que denegava l’autorització al club per participar i organitzar qualsevol esdeveniment que es disputi tant a Andorra com a l’estranger. L’ens considera que els fets són del tot irregulars i de gravetat perquè no comptava amb el seu permís i se’ls hi havia comunicat de manera explícita.

El Shotokan d’Encamp, així com la pròpia FAK, s’han reunit en diferents ocasions amb la secretaria d’Estat d’Esports per explicar la situació en la que es troben. En uns dies s’espera la resolució de la comissió jurídica-esportiva sobre el cas obert. D’altra banda, la federació té varis expedients oberts en referència al funcionament i els actes de l’entitat encampadana els últims mesos.